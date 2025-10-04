9家手搖飲「中秋優惠」一次看　珍奶買1送1、純茶2杯39元

▲手搖飲中秋優惠懶人包。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶中秋假期，《ETtoday新聞雲》整理9家手搖飲限定優惠，包括大苑子的台灣春烏龍、功夫茶的隱山烏龍、翰林茶館的熊貓珍奶皆可享「買1送1」，CoCo則推3款純茶任選2杯下殺39元，每杯20元有找。

▲CoCo祭出限時1天3款純茶任選2杯39元。（圖／CoCo提供）

●大苑子

大苑子全門市即日起至10月6日祭出「大杯台灣春烏龍買1送1」優惠，每日每店限量100組，售完為止。

●KUNG FU TEA 功夫茶

功夫茶全門市即日起至10月6日祭出「隱山烏龍買1送1」優惠，單筆消費限購2組，各門市售完為止。

●先喝道

先喝道全門市今（4）日祭出「蜜桃風味茶3杯99元」優惠，10月5日推「玫瑰水3杯99元」優惠。

●CoCo

CoCo於10月6日祭出限時1天「純茶2杯39元」優惠，凡於門市、都可訂線上點購皆享紅茶、綠茶、青茶任選2大杯特價39元，各門市售完為止。

整個10月加碼推限時優惠，可享指定飲料任選2杯79元，品項包括「3Q奶茶（大杯）、粉角奶茶（大杯）、粉角檸檬冬瓜（大杯）」，只要線上領券即可使用，每人可領6張券共12杯。

●萬波島嶼紅茶

萬波全門市即日起至10月12日祭出2大超值優惠，包括「大杯萬事大桔2杯特價75元」、「大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶、麗雅烏龍任選4杯特價100元」，提醒活動飲品皆為固定冰量與糖度，但開放加購波霸、珍珠、愛玉等配料。

▲翰林茶館推熊貓珍奶買1送1限量優惠。（圖／翰林茶館提供）

●翰林茶館／翰林茶棧

翰林茶館／茶棧全門市即日起至10月6日可享「大杯熊貓珍奶外帶買1送1」優惠，每店每日限量30組，每人限購2組，提醒線上點餐、外送不適用。

●龜記茗品

龜記即日起至10月6日祭出「買2送1」優惠，凡於門市購買蜂蜜花沫烏龍2杯即送花沫烏龍1杯，且單筆消費可累贈買2送1、買4送2依此類推，提醒一般外送、外送平台及部分門市不適用此優惠。

●COMEBUY

COMEBUY即日起至10月7日於外送平台Uber Eats祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「玩火」、「玩火奶茶」、「蜂蜜紅茶」、「玉荷冰綠」，且凡購買玩火或玩火奶茶加碼隨單送船井®FIP100®纖維粉1包。

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市祭出「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。