直擊／小潘蛋糕坊營業前排隊人潮破200人　頭香民眾一次扛140盒

▲小潘蛋糕坊8點營業前，排隊人潮就超過200人。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

▲小潘蛋糕坊排隊人潮從店門口綿延到巷口後，再轉彎到下一個路口。（圖／記者黃士原攝）

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕連休19天，今天起恢復營業（10/6起再休一星期），現場只販售鳳凰酥與鳳梨酥，由於是連假前一天，一早就出現排隊人潮，8點營業前人數就多達200多位，從店門口綿延到巷口再轉彎到下一個路口，其中拔得頭香的賴小姐，昨天晚上11點就到現場，8點開始營業後直接帶走140盒。

▲頭香賴小姐昨天晚上11點就到現場，開始營業後直接帶走140盒。

隊伍前10名民眾多數都是清晨4點、5點就到現場，其中一位陳小姐表示，由於親友合購數量多達50多盒，所以很早就到，就怕買不到。雖然小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多個通路都買得到，但現場多位排隊民眾都認為「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，所以願意一早花時間排隊購買。

▲佳德糕餅10月7日至10月14日公休。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，台北人氣鳳梨酥店「佳德糕餅」公告，10月7日至10月14日公休，中秋節當天早上8:30營業至商品售完為止。而公休結束後，10月15日早上8:30恢復營業，部分商品有指定販售，像是圓形酥餅、原味鳳梨酥早上開賣，賣鳳黃酥與蔓越莓鳳梨酥則是下午才買得到，其他商品以現場供應為主。