日本年末5大祭典必看！大阪看50分鐘煙火秀　再住天空足湯飯店

▲長崎宮日節。（圖／iStock提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日本一直是台灣旅客最愛的出國目的地之一，根據交通部觀光署統計，2024年國人出國人次達1685萬，其中約600萬前往日本，占比超過三分之一。除了東京、大阪等都會圈，越來越多旅客選擇走訪地方城市，藉由參與祭典與活動，深度體驗日本文化。Booking.com 特別精選「日本年末5大特色祭典」，邀請旅人感受不同於一般觀光的文化魅力。

▲▼位於長崎新地中華街的Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown。（圖／Booking.com提供，下同）

首先，長崎的「長崎宮日節」將於10月7日至9日登場，是日本三大宮日節之一，擁有近400年歷史，以融合日本、中國及荷蘭文化的「奉納踊」聞名，舞龍、南蠻船及異國舞蹈展現港口城市的多元風貌。同時推薦入住「Candeo Hotels Nagasaki Shinchi Chinatown」，地點位於觀光通商店街與新地中華街之間，方便步行購物或搭乘電車遊覽市區，並設有頂樓大浴場，是旅人放鬆的好選擇。

▲岐阜縣高山市「高山祭」。（圖／iStock 提供）

▲▼旅宿高山櫻庵。

岐阜縣高山市每年10月9日舉行的「高山祭」，與京都祇園祭、秩父夜祭並列日本三大美祭。秋季八幡祭的宵祭以雕工細緻、鑲嵌金飾的華麗屋台，在燈籠照映下遊行街頭，被列為聯合國教科文組織無形文化遺產。推薦入住「高山櫻庵」，全館鋪設榻榻米，並提供露天浴池與私人浴池，鄰近高山車站與古老街區，兼具傳統氛圍與便利性。

▲京都時代祭。（圖／iStock提供）

▲▼能俯瞰鴨川的Sora Niwa Terrace Kyoto Bettei。

京都的「時代祭」今年將於10月22日舉行，為京都三大祭典之一。祭典中兩千多名參與者穿上各時代服飾，重現平安時代至明治維新的歷史風貌，宛如一場千年文化的巡遊。旅人可選擇入住「Sora Niwa Terrace Kyoto Bettei」，客房融合榻榻米與現代設計，並設有露天或露台浴池，高樓層設有天空露台與足湯，能一覽鴨川與山景。

▲大阪Rinku藝術煙火。（圖／iStock提供）

▲▼東急大阪卓越大飯店。

大阪則將於11月1日舉辦「Rinku藝術煙火」，由國際知名團隊打造，結合音樂與煙火同步綻放，長達50分鐘的演出宛如空中交響樂。活動地點選在「日本夕陽百選」的臨空公園瑪瑙海灘，讓旅人同時欣賞夕陽與煙火交織的景色。推薦入住「東急大阪卓越大飯店」，以幾何美學與現代設計打造空間，並將鄰近寺廟南御堂山門納入建築設計中。

▲埼玉縣秩父夜祭。（圖／ iStock提供）

▲町住客室 秩父宿。

而埼玉縣的「秩父夜祭」則於12月3日登場，是日本三大曳山祭之一，同樣被列入聯合國教科文組織無形文化遺產。祭典中華麗花車與煙火點亮冬夜，象徵祈求豐收與繁榮。推薦入住由古民家改造的「町住客室 秩父宿」，共有三棟七間客房，並結合「町遊護照」，可串聯當地銭湯、餐飲與商店，讓旅人深入體驗秩父在地生活，感受沉浸式的文化魅力。

