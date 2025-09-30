長榮酒店線上旅展明開跑　住全台6飯店最低2900起送早餐

▲長榮酒店線上旅展10月開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

長榮酒店宣布從10月1日起至11月10日為止推出線上旅展，包括住宿與餐券優惠。其中聯合住宿券單張3399元，入手6張平均每晚3200元，若一次入手20張，平均每晚2900元。持有一張住宿券，即可任選全台6間飯店入住，還享免費早餐。

▲台北長榮酒店。

長榮酒店線上旅展此次以「饗趣住」為主軸推出優惠。住宿方面，持1張聯合住宿券雙人可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南），並享用自助式百匯早餐，或選擇新加入的「采．寓halo house」標準樓層高級客房附贈兩客卡啡那精緻餐食；此外，平日入住台中館或采寓可視房況享免費升等服務。

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

持2張聯合住宿券：可任選入住長榮酒店（基隆、台北、台中、嘉義及台南）的家庭房，包含四客自助式百匯早餐，采寓則可選擇標準樓層家庭房含四客卡啡那精緻餐食；平日入住台中館可視房況享免費升等服務，嘉義和台南館加碼贈送入住當日即可使用的餐飲抵用券，而采寓則加贈兩瓶紅酒，讓出遊假期更添樂趣。若有3張聯合住宿券，則可入住礁溪長榮鳳凰酒店高級洋式客房一晚包含自助式早午餐2客。

▲礁溪長榮鳳凰酒店餐廳示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

聯合餐券橫跨全台長榮酒店旗下10間餐廳，涵蓋雙人自助百匯、中式套餐、精選生巧克力伴手禮或「長嚐享」冷凍料理包，一張餐券多種用途，單張售價1888元，10張一套優惠價1萬7880元。

▲花蓮遠雄悅來大飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

而「花蓮1+1‧雙宿聯名住房專案」持續進行中，花蓮六大星級飯店宣布好評延長至12月31日為止，專案名稱也更新為「Stay in 花蓮 1+1‧雙宿聯名住房專案」，參與飯店包含花蓮福容大飯店、太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光飯店、理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店以及美侖大飯店，旅客可任選其中兩間入住，三天兩夜每房最低6000元起。

▲花蓮潔西艾美酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

而全台唯一的艾美度假品牌「花蓮潔西艾美渡假酒店」，推出全新「24 小時假期」住房專案，早上8點至10點期間入住，還贈送當日早餐。

此次住房專案提供豪華家庭客房、經典雙床客房與豪華溫泉客房，價格每人每晚最低3100元起，內容包含自助早餐與下午茶，旅客可選擇在早上8點至下午6點期間彈性入住，即可住滿24小時，且凡於早上8點至10點入住的旅客，更可額外獲贈當日早餐。