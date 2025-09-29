ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

光輝10月餐飲優惠整理包　吃Buffet第2位特價1010元

記者黃士原／台北報導

光輝10月適逢中秋節、雙十節及光復節連假，餐飲業者紛紛推出優惠搶客，敘日全日餐廳祭出平假日午晚餐第2位只要1010元，饗聚廚房5位成人同行用餐現折1010元，花園thai thai泰式輕食自助沙拉吧雙人同行優惠價1010元。

敘日全日餐廳

位在南港車站的敘日全日餐廳，10月1日至10月31日推出「怡饗慶雙十」優惠活動，出示台北六福萬怡酒店官方Facebook「怡饗慶雙十」貼文，平假日午、晚餐第2位只要1010元，下午茶第2位半價優惠，以上優惠需加原價1成服務費。

敘日全日餐廳10月9日推出全新一季主題餐檯「澎派海港季」，主打多款冬令肥美海鮮美饌，包含嚴選鮮嫩鮑魚及肉質厚實的北菇，以蠔皇醬汁慢火燴煮的蠔皇北菇鮑魚、鮮美彈牙的現煎干貝搭配海虎蝦、湯頭酸香濃郁的金湯酸菜龍虎石斑鍋、鹹鮮濃郁的焗烤明太子香蒜牡蠣、鮮甜細嫩蟹肉與辛辣醬汁交織出鮮香開胃滋味的辛香辣椒螃蟹佐軟法，以及滋味鮮美濃厚的青醬愛爾蘭海皇螺。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

饗聚廚房

台北花園大酒店10月1日至12日推出國慶優惠，集結中、西、日、東南亞多國料理的饗聚廚房，自助餐檯涵蓋冷盤、現煮熟食、現切肉品、海鮮料理、精緻甜點、各式飲品等豐富選擇，活動期間5位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元。

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店花園提供）

花園thai thai

花園thai thai提供Happy Hour泰式輕食自助沙拉吧，10月1日至12日雙人同行優惠價1010元，加價100元起+10%，可享精選主餐1份，包括泰式精燉牛肋條、香料醬燒嫩豬里肌排、香煎鮭魚排與泰式香草烤半雞。

▲台北萬豪INGE’S Bar＆Grill點頂級牛排贈龍蝦。（圖／台北萬豪提供）

INGE’S Bar＆Grill

位於台北萬豪酒店20樓的INGE’S Bar＆Grill，以270度環景高空露臺及可欣賞台北101、松山機場飛機起降等城市天際線的「千萬夜景」聞名。歡慶飯店迎接10周年暨雙十連慶，即日起至10月12日推出超值優惠，購任一款牛排主餐，即送波士頓活龍蝦，現賺近3000元。

關鍵字： 美食雲 雙十優惠 國慶優惠 吃到飽 Buffet 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【英雄歸來】特搜隊步出車站爆如雷掌聲！場面感人

推薦閱讀

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

21風味館周年慶優惠一次看

21風味館周年慶優惠一次看

光輝10月餐飲優惠整理包

光輝10月餐飲優惠整理包

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

台灣國旅房價不是最高　學者揭亞洲各國數據「僅排第5」

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

全聯、家樂福推「夾鏈袋包裝肉片」吃多少買多少

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭最佛心咖啡館100元手沖咖啡無限續杯

參觀養樂多製造生產線！

竹市風箏節「外星軍團」首次登台

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！

CoCo「QQ奶茶買1送1」只有今天

薰衣草森林尖石店熄燈前「免費入園」

立法院必吃三寶美食之一！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

普吉島打卡新亮點　夢幻美景與美食魅力全面綻放

新北濕地藏綠色隧道、夢幻生態池

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

前進大阪萬國博覽會探索台灣館！

摩斯漢堡國際咖啡日優惠限時開跑

宜蘭車站旁60年深夜排隊老店

21風味館周年慶優惠一次看

光輝10月餐飲優惠整理包

青山全新柚花青茶系列今天第2杯半價

水源市場30年「紫米芋頭糕」老攤！

彰化「葡萄隧道下」品嚐佳餚美酒

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366