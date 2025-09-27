北市2飯店慶周年！住漢來爽吃島語自助早餐　10月壽星加贈氣泡酒

▲台北漢來大飯店今（27日）至11月5日推出2周年「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

北市兩家飯店慶周年，皆祭出優惠活動。台北漢來大飯店自今（27日）起推出「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案，豪華客房每晚8,888元起，享島語餐廳自助早餐。和逸飯店‧台北忠孝館則有續住好康，每晚4,400元起，贈在地天然保養品牌深層好眠組。

▲▼加2,222元可升等豪華套房，尊享貴賓軒禮遇並送大廳酒廊雙人套餐；10月壽星加贈氣泡酒兩瓶。（圖／業者提供）



台北漢來大飯店

坐落於南港的台北漢來大飯店，2023年10月開幕將屆滿兩周年，今（27日）起至11月5日推出「雙年璀璨•雙倍歡樂」住房專案，豪華客房每晚8,888元起（周六及國定假日加價1,000元），享島語餐廳自助早餐、24小時健身房與戶外泳池，每房加贈大廳酒廊雙人調酒。加價2,222元可升等豪華套房，尊享貴賓軒禮遇並送大廳酒廊雙人套餐。10月壽星入住，額外加贈精選氣泡酒兩瓶，為旅程增添儀式感。

《ETtoday新聞雲提醒您，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》



▲和逸飯店‧台北忠孝館推出「周年限定 璀璨12」住房專案，每晚最低5,588元起，第二晚每晚4,400元。（圖／業者提供）



和逸飯店‧台北忠孝館

和逸飯店‧台北忠孝館則迎來開業12周年，即日起至11月30日端出「周年限定 璀璨12」住房專案。舒適客房連住兩晚每晚4,400元起，贈送台灣在地天然保養品牌深層好眠組；套房連住兩晚，每晚不到萬元，再加贈價值近2,000元滾珠精油組（隨機贈送，數量有限），並享完整入住24小時禮遇。每月19日生日的住客，可加價1,200元，升等至價值4萬5千元的舒適套房。

▲▼入住舒適套房每晚13,888元、連住兩晚每晚9,900元，再享完整入住24小時禮遇；贈送價值近2,000元滾珠精油組。（圖／業者提供）



兩家飯店也將慶祝氛圍延伸至線上與餐飲活動。台北漢來10月1日至31日於官方臉書舉辦「好禮成雙！雙手比YA」抽獎活動，有機會抽中價值28,875元豪華套房住宿券；和逸忠孝館則響應彩虹驕傲月，10月1日至31日推出「與愛同在，邁向共融」餐飲活動，打卡即可獲餐飲折抵券，10月25日全館餐飲8折，THE Lounge戶外區酒精飲品買一送一。