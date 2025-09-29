愛上普吉的7個理由　泰國觀光局邀您探索海島天堂

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

▲夕陽下的神仙半島，金色餘暉映照著安達曼海。

對許多人來說，理想的假期就是在藍天碧海間徹底放鬆。而距離台灣只要約4小時飛行，就能抵達的普吉島，正好滿足了這份渴望。以下七個理由，或許會讓你也忍不住愛上普吉島。

飛行時間短

直飛航班僅需約4小時，無需轉機就能抵達。這樣的距離既能「遠離日常」，又不必耗費太多時間在路途上。

▲鮮豔的長尾船停靠在碧藍海水上，是普吉島最具代表性的海上交通工具。

夢幻海島首選

藍海白沙自帶浪漫氛圍。披披島、攀牙灣等離島各有風情，有的適合潛水探險，有的則靜謐悠閒。

超值五星飯店

普吉島的住宿多樣，五星飯店尤其令人驚喜。寬敞泳池、SPA、海景房…這些在其他國家動輒高價的享受，在這裡卻能以相對親民的價格實現。

▲堆疊成小山的火山排骨，酸辣湯頭香氣撲鼻。

美食多樣道地

從米其林推薦的餐廳到熱鬧的夜市小吃，泰式料理的酸辣鹹甜交織，總能帶來驚喜。特別是鮮甜海鮮搭配當地香料，讓人一試成主顧。

活動豐富玩不停

白天可浮潛、快艇跳島、叢林探險，或享受療癒SPA；夜晚則能逛夜市、看表演、暢遊酒吧，行程從早到晚不間斷。

▲搭乘大型帆船出海跳島，體驗普吉海洋風情。

白天夜晚都精彩

白天的普吉島充滿文化底蘊：大佛、寺廟、老城區，都值得一訪。到了夜晚，則搖身一變成熱鬧的舞台，霓虹的街道與夜市的人潮，感受截然不同的節奏。

CP值最高的度假選擇

最終，普吉島讓人心動的還是那份「值回票價」。不需過於奢侈的預算，就能享受到國際級海島假期。

由泰國觀光局領軍、台灣9家頂尖旅行社聯手打造的全新品牌《虎哩普吉》旅遊行程，結合台灣虎航每週二、六直飛普吉島的航班，精心設計五大主題行程，19,800元起即可輕鬆出發。若想要一次解鎖「吃、住、玩全包」的極致享受，也可選擇Club Med普吉島徹底放鬆，盡情享受純粹的度假氛圍。

