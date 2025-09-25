北海道星野TOMAMU冬季5玩法！全新冰之教堂　再逛聖誕市集

▲星野TOMAMU度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人最喜歡的北海道度假村「星野TOMAMU」率先宣布今年冬季熱鬧的冬日系列活動，不僅有冰雪小鎮「愛絲冰城」，還有迎來20周年的冰之教堂全面翻新，並首次打造「農場聖誕節」，將有聖誕市集、聖誕樹、牛鈴音樂會，更能搭著纜車登山前往霧冰平台，欣賞霧冰與鑽石塵等雪山絕景。

北海道向來是台灣人冬季最愛的日本目的地，能盡情享受滑雪樂趣，同時有許多熱鬧活動與設施的「星野TOMAMU度假村」，更是備受台灣人喜愛。從12月起直到明年4月，將有一系列玩雪活動亮點，包括：

▲▼愛絲冰城今年有全新冰之教堂。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／業者提供）

亮點1：冰雪小鎮「愛絲冰城」全新冰之教堂

僅在冬季夜晚現身的冰雪小鎮「愛絲冰城」，今年將從12月10日開幕 。占地3.2公頃的會場內，矗立著11座由冰雪打造的圓頂冰屋，包括全新推出的「冰之餐廳」、「冰之甜點屋」、「冰之兒童冰屋」等，提供冰之拉麵、起司鍋、巧克力製作等獨特體驗 。

▲今年的愛絲冰城有為兒童打造冰之迷宮。

▲還有冰之郵局。

在「冰之兒童冰屋」內，則有一座完全由冰打造出獨特的「冰之迷宮」，小朋友可以穿梭於冰涼的隧道，或探索各種路徑，盡情體驗冰雪小鎮獨有的樂趣。

作為冰城象徵的「冰之教堂」今年將迎來20周年，星野集團為此首次將教堂進行翻新，並推出能深入了解其歷史的「冰之美術館」 ，在教堂開放期間，一般遊客也可於指定時間入內參觀 。而「冰之郵筒」也將在冰之郵局登場，除了販售明信片外，還可蓋上可記錄當天氣溫的愛絲冰城原創印章再丟進郵筒中寄出，為旅程留下獨一無二的回憶。

▲▼「農場聖誕節」有首次舉辦的聖誕市集。

亮點2：「農場聖誕節」有首次舉辦的聖誕市集

為迎接聖誕節，星野TOMAMU在12月1日至25日期間舉辦「農場聖誕節」 。活動會場「hotalu street」將矗立一座高約6公尺、以牧草與牛奶瓶裝飾的「農場聖誕樹」，並首次開辦「聖誕市集」販售限定菜單與原創商品 ，活動期間還將舉行牛鈴音樂會，聖誕老人也會驚喜現身 。

▲▼霧冰平台。

亮點3：霧冰平台俯瞰霧冰和雪山絕景

「霧冰平台」將從12月1日起開放，即使是不滑雪的旅客也能輕鬆欣賞到霧冰與鑽石塵等雪山絕景。平台上附設的咖啡廳將推出全新的餐點「霧冰奶茶」，還能在特定期間預約享用優雅的「霧冰平台下午茶」 。此外，12月1日至10日期間限定於早晨運行「晨光纜車」，使旅客能迎接冬季的晨光。

▲滑雪後派對。

亮點4：滑雪後派對

為了讓旅客在滑雪後也能持續感受雪場的餘韻，星野TOMAMU將從12月26日至2026年4月4日期間，舉辦「tukino的滑雪後派對」 。在「hotalu street」的戶外空間，將設置由真實纜車改造的「雙人纜車座椅」，並在燈光與音樂中提供美酒與「Rider's Burger」、「飄雪熱紅酒」等獨家餐點 。

▲▼除了滑雪，星野TOMAMU針對小朋友也有提供多元化玩雪體驗。

亮點5：兒童專屬玩雪體驗

為了讓所有家庭成員都能享受玩雪樂趣，度假村針對孩童的成長階段，規劃了三步驟的體驗活動。初次接觸白雪的幼童，可以從「雪盆公園」等活動開始親近白雪 ；習慣玩雪的孩子，可以進階挑戰「雪上橡皮艇」或在「初次滑雪練習場」練習滑雪 ，對於尋求更多冒險的孩子，則有「滑雪冒險山」與「Tomamu Snow Kart 4200」等充滿挑戰性的活動 。

▲全包式度假品牌「Club Med」在北海道就有4座滑雪度假村。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北海道「謐境探索系列」Club Med Kiroro Peak。（圖／記者蔡玟君攝）

而全包式度假品牌「Club Med」在北海道也有TOMAMU、SAHORO、Kiroro Grand，以及更高端的「謐境探索系列」Kiroro Peak行館度假村，從住宿、雪票、滑雪課程、館內外活動、三餐與酒水飲品全都包，甚至有分齡式兒童俱樂部，讓家長能將小朋友放在兒童俱樂部內，在專業GO帶領下盡情玩樂，大人也能享受私人度假時光，同樣備受台灣滑雪客青睞。

Club Med從即日起至10月1日為止，推出北海道滑雪含機票全包式假期最低75折起，且指定北海道度假村再享加碼額外95折優惠，讓旅客待在度假村內天天都能享受滑雪樂趣。