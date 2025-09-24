馬祖藝術島有海上版「霍爾的移動城堡」　26據點走坑道看無敵海景

▲馬祖南竿山隴澳口的藝術品《漁夢》。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／馬祖報導

第三屆《馬祖國際藝術島》已經開跑，今年新增超過50件全新作品。其中位於南竿山隴澳口的作品《漁夢》，宛如海上漂浮般的霍爾的移動城堡，鏡面擺件隨著風動旋轉，隨著光線在地上映照出波光粼粼的效果，成為今年最受歡迎的作品之一，旅客可規劃鄰近的26據點一起順遊，走進軍事據點觀景台看海，遠眺該作品。

今年《馬祖國際藝術島》以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，首次開放國際徵件，邀請來自9個國家、超過55組藝術家與團隊，展出逾50件全新作品，即日起至11月16日為止在馬祖四鄉五島展出。

▲馬來西亞藝術家朱威龍。（圖／記者蔡玟君攝）

位於南竿山隴澳口的作品《漁夢》由馬來西亞藝術家朱威龍設計。朱威龍表示，雖然他大學時代就來台，卻是第一次到馬祖。過去當地漁民迎潮出海、撒網捕魚的生活文化讓他備受感動，以此為靈感，結合馬來西亞水上屋文化，在澳口臨海處打造出藝術品。

▲▼《漁夢》以船槳呼應漁村文化，頂端的鏡面鐵盒則隨著光線打造海上波光粼粼感。（圖／記者蔡玟君攝）

《漁夢》利用木構材料、鐵件、馬達製成，最上方放置數個鏡面方塊擺件，藉由風力旋轉，在光線折射下於地上營造出海上波光粼粼的效果，更能隨著光線變化，營造出不同氛圍；而划槳、魚形裝置，都是呼應馬祖昔日的漁民文化，他更笑說像是打造一座霍爾的移動城堡般。

▲▼南竿26據點。（圖／記者蔡玟君攝）

鄰近《漁夢》的另一件藝術作品《不是誰的棋子，而我們是...》隱身於26據點內，徒步約5分鐘即可抵達。26據點位於南竿機場南端，擁有視野遼闊的海景平台與基地，現在經過文化轉譯，成為另一處藝術展覽地。

▲▼在26據點內的藝術品《不是誰的棋子，而我們是...》。（圖／記者蔡玟君攝）

《不是誰的棋子，而我們是...》由台裔加拿大藝術家李佩珊與在地藝文社群互動創作，透過在黑白五子棋上繪畫，探討對自己身份、對島嶼的記憶，梳理身份認同，更深層的探討「我們是誰」。

▲▼也可走進坑道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往26據點的山坡也可遠眺《漁夢》。（圖／記者蔡玟君攝）

而26據點不僅作為藝術品展示地，旅人也能實際走近隧道內，感受過去前線戰時，據點中不同坑道空間的作用、戰備，遼闊視野同時將無敵海景盡收眼底，蜿蜒的山道更是俯瞰作品《漁夢》另一推薦視角。

▲南竿介壽獅子市場。（圖／ETtoday資料照）

▲市場內到陳阿伯蔥油餅必吃。（圖／記者蔡玟君攝）

看藝術品之餘，當然也要吃美食。鄰近山隴澳口和26據點的「介壽村」，是馬祖經濟、行政中心，更是美食聚集地。清晨時分走一趟「介壽獅子市場」，在2樓藏有最在地的小吃，如陳阿伯蔥油餅、鼎邊糊、虫弟餅都是推薦必吃，再點一杯馬祖Z.O小柒咖啡，就超滿足。

▲▼萬家香二店吃狗麵 。（圖／記者蔡玟君攝）

隱身在小巷中的「萬家香二店」，是已經傳承四代的好味道，一碗「狗麵」滿足了馬祖人的味蕾。所謂狗麵是福州話「棍麵」諧音，實際上指的是手工製麵食，點上一碗家常乾麵、招牌餛飩湯，再切上一盤滷味，就是最道地的吃法，記得喝湯時先喝原味，再放入醋，又是另一重滋味。

長汎假期也推出「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，費用每人1萬588元起，內容包括立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精彩作品，一睹馬祖的藝術新風貌。