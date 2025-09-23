ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲「無糖日」周三限定　全門市純茶買1送1

▲▼翰林茶館。（圖／翰林茶館提供）

▲翰林茶館、日出茶太推無糖日優惠。（圖／翰林茶館提供）

記者蕭筠／台北報導

2大手搖飲品牌「日出茶太」、「翰林茶館」宣布推出「無糖日」活動，限時3個月全門市分別可享純茶買2送1、買1送1限定優惠，9月24日起固定每周三限時1天登場。

▲▼日出茶太玉露春芽。（圖／日出茶太提供）

日出茶太祭出「純茶買2送1」優惠，凡購買2杯大杯無糖純茶即送玉露春芽1杯，無糖純茶系列包括日曜紅茶、春摘翡翠、東方美人、極上烤茶、烏龍茶王、玉露春芽、金萱茶后，每人每日限購2組，含贈送飲品共6杯，9月24日起至12月31日期間每周三限定11時至晚上8時開跑。

翰林茶館全門市（含翰林茶館、翰林茶棧）則精選「5款純茶買1送1」，品項包括香檳紅茶、翰林綠茶、清香烏龍、碳燒鐵觀音、翡翠綠茶，限大杯同品項，同樣於9月24日起至12月31日期間每周三11時至晚上8時登場。

▲▼麻古茶坊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊指定飲品開放免費加料。（圖／麻古茶坊提供）

另外，麻古茶坊全門市也有「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。

