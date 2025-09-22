ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑　遊商圈、享美食

圖、文／七逗旅遊網提供

今年秋天，暢遊山城不僅能欣賞迷人風光，大啖美食，還能輕鬆集點抽大獎！在經濟部商業發展署推動輔導下，整合瑞芳與九份兩大觀光商圈資源，共邀在地業者，推出「瑞芳 x 九份 山城雙享 集點樂FUN送」活動，自114年9月28日至10月28日盛大登場，為期一個月。活動期間，民眾只要加入官方 LINE@，前往瑞芳或九份商圈內的特約店家消費即可累積點數參加抽獎，超過50項實用獎品等你帶回家！

瑞芳 x 九份「山城雙享 集點樂FUN送」9月28日正式開跑（圖／七逗旅遊網提供）

串聯雙商圈 旅遊消費雙享受
瑞芳與九份向來是國內外遊客必訪的山城景點。瑞芳老街以礦業文化與在地小吃美食聞名，九份則擁有獨特山海景觀與懷舊街道氛圍。此次透過廊帶商圈串聯行銷活動，鼓勵民眾延伸行程，不再只逛一地，而是同遊雙城，深入體驗探索兩地特色。

以往遊客多半僅安排「只逛九份」或「只逛瑞芳」，造訪時間短、消費有限。本次透過數位集點活動，帶動跨區人潮流動，不僅能 增加遊客停留時間，也能 創造更多消費機會，帶動雙商圈店家營收。

消費集點超便利　LINE@一指完成
活動期間，加入「瑞芳 x 九份 山城雙享 集點樂FUN送」官方LINE@，在瑞芳或九份特約店家消費，即可獲得1點數位點數：
● 集滿5點，可獲得1次抽獎機會
● 集滿10點，可獲得2次抽獎機會，依此類推
● 若同日於瑞芳與九份皆有消費，將加贈1次抽獎機會
● 前200名集滿5點者，可獲得50元特約店家折價券乙張
● 每日登入LINE@，可免費參加「山城好運轉」活動乙次，有機會獲得10至50元折扣券，數量有限，送完為止
● 所有優惠與折扣券皆需於活動期間（114年9月28日至10月28日）內使用，逾期無效。

透過LINE@操作簡便，民眾只需滑手機就能輕鬆參加，搭配社群互動設計，讓逛街體驗升級為數位遊趣。

超過50項大獎 幸運得主就是你
活動準備超過50項獎品，包括：Apple Watch、氣炸鍋、微波爐、全聯禮券與商圈折價券等，實用又有誠意，適合各年齡層參加。抽獎將於114年11月5日進行，得獎名單將透過LINE@推播公布。

擴大效益 打造山城旅遊新體驗
本活動由新北市瑞芳老街文化觀光推展協會與新北市瑞芳區九份商圈發展協會共同策劃，結合數位行銷與在地特色，為商圈帶來更多觀光動能。此次在瑞芳商圈內，也特別邀請瑞芳美食廣場一同參與，共同行銷推廣在地好店。這不僅是一場集點活動，更是一場結合人情味與科技力的旅遊創新。歡迎全臺民眾一起走進山城，發現不一樣的瑞芳與九份！

活動資訊一覽
活動名稱：瑞芳 x 九份 山城雙享 集點樂FUN送
活動期間：114年9月28日～10月28日（為期一個月）
活動範圍：瑞芳商圈及九份商圈內特約店家
參加方式：加入官方 LINE@，至特約店家消費即可累積點數，集滿即可獲得抽獎資格。
活動獎項：Apple Watch、氣炸鍋、微波爐、全聯禮券、商圈折價券等超過50項大獎。
更多資訊 : https://lifeenjoy.com.tw/news-detail.php?id=29

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

