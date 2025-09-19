彰化華宿文旅開箱！旋轉樓梯、磚窯天花板　入住贈在地圓肉乾

▲彰化市去年9月增添一間質感工業風旅宿「華宿文旅」。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／彰化報導

被戲稱為「旅宿沙漠」的彰化，去年9月增添一間質感工業風旅宿「華宿文旅」，就位在八卦山半山腰上，是華宿旅館集團旗下最新的旅館，旋轉樓梯、磚窯風天花板蔚為話題。22間房中，最小間客房從8坪起跳，部分房型可遠眺八卦山大佛。

▲旋轉樓梯可通往2樓。（圖／記者彭懷玉攝）



「華宿文旅」從辦理入住、選擇隔日早餐到退房，全都採自助式，所有的程序由真人客服在LINE上完成。在入住前，LINE客服會發送房號和密碼，按密碼即可進入交誼廳和房間，十分方便。

▲偌大的交誼廳，抬頭一看，圓弧天花板是以彰化花壇八卦窯為靈感設計。（圖／記者彭懷玉攝）



搭電梯到2樓，映入眼簾的是偌大的交誼廳，抬頭一看，圓弧天花板十分吸睛。店長表示，民國50-60年代八卦山含有豐富黏土土質，讓花壇鄉成為磚窯的盛產地，華宿文旅便以仿彰化花壇八卦窯設計天花板，回應彰化獨特的人文歷史。

▲▼華宿文旅共規劃22間房，分為3種房型。其中，經典雙人房有8坪，豪華雙人房10坪。（圖／記者彭懷玉攝）



▲豪華4人房則有12坪大。（圖／記者彭懷玉攝）



華宿文旅一共規劃22間房，分為3種房型。其中，最基礎的經典雙人房有8坪，豪華雙人房10坪；豪華4人房則有12坪大，部分房型搭配工業風桌椅組，木質調融合鐵製工業風設計，顯得毫不違和，走出房門，還有專屬陽台空間，依據房型方位不同，部分房型可以近覽山景，部分則能看到鹿港風車、甚至一窺遠方的八卦山大佛。

▲衛浴空間採乾濕分離設計。（圖／記者彭懷玉攝）



房內迷你吧除了提供豐富的迎賓零食、軟飲，也和彰化在地老字號商家「水根肉乾」合作，讓旅客品味彰化人的熱情，喜歡的話能就近到店內選購伴手禮。另外，文旅也與彰化逾20間店家搭配優惠，像是卷木森活館4大2小免費入館券、戶羽遊園小火車兌換券等。

▲迷你吧提供豐富的迎賓零食、軟飲，也吃得到彰化在地老字號商家「水根肉乾」。（圖／記者彭懷玉攝）



特別的是，華宿的早餐是和附近店家「日十早午餐」合作，在入住當天晚間7點前於LINE客服填好表單，隔天一早7點半，早餐就會放在電梯前方的專屬櫃子，一共有6種早餐和3種飲品可選擇，且文旅貼心蓋上塑膠蓋，除了美觀也防止蚊蟲誤入，衛生無虞。

▲華宿的早餐是和附近店家「日十早午餐」合作，貼心蓋上塑膠蓋，除了美觀也防止蚊蟲誤入。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，若想離市區近一點，提米好旅也是不錯的選擇，旅宿就位在彰化市成功路上，距離彰化火車站步行約5分鐘。

26間客房中，除了規劃雙床套房、四人套房，還有宿舍上下舖，與傳統上下舖不同的是，提米好旅是隔成一間間有門的小房間，且同樣設置電梯，換上室內拖鞋即可舒適入住。