草嶺古道芒花季11月登場！看銀白浪花山間飛舞　走市集、玩DIY

▲▼2025草嶺古道芒花季。（圖／東北角風管處提供）

▲2025草嶺古道芒花季將登場，上圖為過去花況。（圖／東北角風管處提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

深秋時節，草嶺古道沿線的芒花隨風搖曳，銀白花浪綿延山谷的夢幻景象，每年都吸引上萬名旅客造訪。東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，「2025草嶺古道芒花季」將於11月1日至11月30日浪漫登場，今年邁入第24屆，以「慢旅、永續、在地」為核心，邀請旅人走進秋日山林，感受東北角獨有的自然與人文魅力。

▲▼2025草嶺古道芒花季。（圖／東北角風管處提供）

▲2025草嶺古道芒花季今年有市集、DIY體驗與小旅行。

今年草嶺古道芒花季突吹「芒著走 花時間市集」、歷史文化結合的「虎字碑拓碑體驗」及多場手作DIY。今年更首度於周五加開平日手作場次，推出星空酒、茶香午安枕、海廢玻璃小夜燈等體驗，讓平日造訪的旅客也能輕鬆參與。

▲▼2025草嶺古道芒花季。（圖／東北角風管處提供）

▲▼旅客也可以搭乘賞芒花專車節省徒步時間。

▲▼2025草嶺古道芒花季。（圖／東北角風管處提供）

為提供低碳便捷的旅遊體驗，今年也推出兩款交通套票，包括每趟60元的「芒花專車」以及329元的「超值套票」，不僅能節省40至60分鐘步行時間，還包含福隆便當、紀念禮與市集消費券，讓遊客輕鬆規劃一日遊行程。

同時，主辦單位推出「草嶺古道寶石任務」，鼓勵旅客透過健行蒐集7處特色地景虛擬寶石，完成任務即可獲得電子證書，並有機會抽中住宿券與限量徽章。此外，還規劃兩條限定小旅行路線，結合九份、在地人文與古道健行，打造不同角度的秋日體驗。

關鍵字： 宜蘭旅遊 新北市旅遊 草嶺古道芒花季 賞花旅遊 花海旅遊

【武術神童？！】寶寶蒙眼精準飛踢玩具！網全跪了XD

