御私藏北車複合店第2波開幕優惠　飲料買1送1、生乳捲半價

▲▼byebyeblues、御私藏Cozy Tea Loft。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏攜手byebyeblues開出全新複合店，第2波慶開幕優惠出爐。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft」今年9月攜手台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」開出全新複合店，地點就在北車捷運地下街。繼首波優惠後，業者宣布再祭出第2波慶開幕好康，包括「冠軍生乳捲第2條半價」、「14款飲料買1送1」。

▲▼byebyeblues、御私藏Cozy Tea Loft。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

▲御私藏限時3天推14款飲品買1送1。

御私藏聯手byebyeblues於北捷地下街開出全新複合門市，第2波開幕慶優惠限時7天開跑，9月19日至9月22日連4天可享「byebyeblues冠軍生乳捲第2條半價」優惠、9月23日起至9月25日連3天則推「御私藏14款飲品買1送1」，包括8款精品粹茶及6款超人氣奶茶，可享同品項買1送1，門市數量有限、售完為止。

御私藏Cozy Tea Loft台北車站門市 
地址：台北市忠孝西路一段49號B1（6-9櫃）

▲▼CoCo檸檬奇遇桔。（圖／CoCo提供）

▲CoCo檸檬奇遇桔限時買1送1。（圖／CoCo提供）

消暑飲料優惠還有先喝道至9月23日前推「愛蜜荔錫蘭買1送1」，使用外送平台Uber Eats即享優惠；CoCo至10月7日前也於Uber Eats推「手作仙草凍乳」、「檸檬奇遇桔」可享「同品項買1送1」優惠，數量皆有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft byebyeblues 買1送1 CoCo 先喝道

