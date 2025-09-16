全桌穿比基尼或海灘褲「送龍蝦」　信義區麻辣鍋優惠連推27天

▲馬辣集團旗下「椒朋友辛潮麻辣鍋」推出火辣「比基尼龍蝦趴」。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團旗下「椒朋友辛潮麻辣鍋」推出火辣「比基尼龍蝦趴」，即日起至10月12日(共27日），只要全桌顧客穿著比基尼或海灘褲入場用餐，並消費日本A5和牛套餐，每份套餐加送加勒比海大龍蝦拼盤。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



▲馬辣集團旗下新品牌「椒朋友辛潮麻辣鍋」，主要提供套餐服務，並不是吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

「椒朋友辛潮麻辣鍋」是馬辣集團7月底推出的全新火鍋品牌，結合鍋物、酒牆及DJ 3大元素，除了5大名湯及各式頂級肉與海鮮，還在餐廳內打造24款拉霸酒，最特別的是每桌都有室內電話機，用餐客人可自由選擇是否「亮燈接來電」，與其他桌鍋友互動聊天。

▲馬辣集團新火鍋品牌可玩電話交友。（圖／馬辣集團提供）

近日全台高溫炙熱，「椒朋友辛潮麻辣鍋」即日起至10月12日推出火辣的「比基尼龍蝦趴」，只要全桌顧客穿著比基尼或海灘褲入場用餐，並消費「日本A5和牛套餐」，每份套餐加送加勒比海大龍蝦拼盤1份（市價1980元），不限組數、不須預約。

▲「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了。（圖／禾間糧倉提供）

另外，台中人氣早午餐廳「禾間糧倉」的身分證優惠又回來了，今日起至9月29日（平日全天候/例假日晚場時段），只要對中數字「928」3碼（不用連號），點2份主餐送1盤單點嫩汁牛排，點4份主餐送2盤單點嫩汁牛排，同行或同桌贈送上限為3盤。不吃牛者可換香酥炸魚排或香烤雞腿排。