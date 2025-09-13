名古屋購物新選擇！「三井Outlet岡崎」11月開　商場亮點搶先看

▲三井OUTLET PARK 岡崎將於11月開幕。（圖／三井不動産株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本愛知縣將迎來首座大型OUTLET MALL！三井不動產宣布，「三井OUTLET PARK 岡崎」將於11月4日正式開幕，館內集結多達180間店鋪，其中包含日本首度進駐Outlet商場的32個品牌，以及首次進駐愛知縣地區的35間品牌，讓旅客未來購物又多一個選擇。

三井OUTLET PARK 岡崎距離名鐵名古屋本線「本宿」站步行可達，距離名古屋市區約1小時車程。商場結合購物、餐飲與公園型設施「OKAZAKI MARKET」，還能帶著寵物一起逛街，滿足旅客一站式購物需求。

▲▼三井OUTLET PARK 岡崎設有180間店舖。

餐飲方面更是亮點，「三井OUTLET PARK 岡崎」共規劃45間餐飲相關店鋪，為全日本Outlet之最。館內除了設有12間美食廣場、9間餐廳與3間食材販售店，還引進包括「北京本店」、「麵屋優光」等首次進駐商業設施的名店，讓旅客從日常用餐到特別聚會都能找到合適選擇。

▲▼OKAZAKI MARKET綠地廣場提供公園、寵物友善空間。

最大特色的「OKAZAKI MARKET」面積約4200平方公尺，為東海地區Outlet中最大綠地廣場。園區內設有舞台、草坪、寵物運動區、兒童遊具及噴水區，並匯集在地美食與生鮮市集，每天傍晚還會舉行光、音樂與水景交織的特別秀，營造獨一無二的娛樂體驗。

▲晚上還有音樂燈光秀。

商場也注重親子與寵物友善服務，許多店鋪都可攜寵物入店，館內更設置兒童遊樂園與付費室內遊樂場「Skids Garden」，打造老少咸宜的購物休閒空間。

開幕後，業者將於名古屋鐵道「本宿」站提供每20至30分鐘一班的接駁巴士，並推出搭乘公共交通工具的專屬優惠，便利交通結合購物樂趣，預計將成為愛知縣全新旅遊購物熱點。