壽司郎屏東首店9/26試營運　連7天消費滿300元現折40元

▲壽司郎屏東首店9/26試營運。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

鄉親久等了！壽司郎繼台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，第一家店進駐環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕，當地民眾以後想吃就不用跑高雄了。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台有52家分店，其中南台灣地區繼嘉義、台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，當地首店落腳環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕。

慶祝開幕，壽司郎屏東環球店推出優惠活動，9月26日至10月2日消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿300元再送「折價券小卡」1份，以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。

▲壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎x《葬送的芙莉蓮》聯名活動持續中，4款限定餐點皆蘊含著角色的情感與故事，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡1張，全台限量，送完為止。

9月1日起上架「盲袋壓克力立牌第二彈」，內容同樣有5種款式，活動方式與第一彈相同，全台限量20,000個。「旅行冷水瓶」已在8月25日登場，共3種款式，當日內用單筆消費滿500元，可用150元加購一個；滿1,000元則可用300元加購兩個，最多限購2個，可指定款式，全台限量15,000個，售完為止。

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋9/12登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度與「吉伊卡哇」攜手合作，9月12日至10月31日推出18款日本原創造型扭蛋，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。