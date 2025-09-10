ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎屏東首店9/26試營運　連7天消費滿300元現折40元

▲壽司郎淡水新市店今日試營運　極上鮪魚大腹特價40元 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎屏東首店9/26試營運。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

鄉親久等了！壽司郎繼台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，第一家店進駐環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕，當地民眾以後想吃就不用跑高雄了。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台有52家分店，其中南台灣地區繼嘉義、台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，當地首店落腳環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕。

慶祝開幕，壽司郎屏東環球店推出優惠活動，9月26日至10月2日消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿300元再送「折價券小卡」1份，以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。

▲壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名。（圖／記者黃士原攝）

此外，壽司郎x《葬送的芙莉蓮》聯名活動持續中，4款限定餐點皆蘊含著角色的情感與故事，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡1張，全台限量，送完為止。

9月1日起上架「盲袋壓克力立牌第二彈」，內容同樣有5種款式，活動方式與第一彈相同，全台限量20,000個。「旅行冷水瓶」已在8月25日登場，共3種款式，當日內用單筆消費滿500元，可用150元加購一個；滿1,000元則可用300元加購兩個，最多限購2個，可指定款式，全台限量15,000個，售完為止。

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋9/12登場。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司再度與「吉伊卡哇」攜手合作，9月12日至10月31日推出18款日本原創造型扭蛋，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 屏東美食 環球購物中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

推薦閱讀

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

彰化不二坊9/14起連休19天

彰化不二坊9/14起連休19天

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

台中首家正宗川味罐罐米線！

台中首家正宗川味罐罐米線！

壽司郎屏東首店9/26試營運

壽司郎屏東首店9/26試營運

辻利茶舗限時19天快閃台中

辻利茶舗限時19天快閃台中

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

盤點「港點吃到飽」餐廳　

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

彰化不二坊9/14起連休19天

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

M9和牛牛排吃到飽800有找！

淡水「美人樹大道」花開3成

熱門行程

最新新聞更多

免費玩　基隆、桃園特色市集9/13登場

彰化不二坊9/14起連休19天

手工義麵餐廳「PASTAIO」插旗高雄

台中首家正宗川味罐罐米線！

壽司郎屏東首店9/26試營運

辻利茶舗限時19天快閃台中

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366