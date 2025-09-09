BAC推「客製化雪芙蕾中秋禮盒」　搭琥珀生乳雙餡口味

▲BAC今年推出客製化雪芙蕾禮盒。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的中秋節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」，選用琥珀生乳雙餡的法式雪芙蕾口味，並開放客製化LOGO彩色噴印技術，打造專屬送禮選擇，同步提供基本款「One兔Three」禮盒，即日起限時販售。

▲今年推雪芙蕾禮盒選用「琥珀生乳雙餡」口味。

▲客製化雪芙蕾禮盒可以把企業LOGO、插畫創作或趣味文字呈現在蛋糕表層。

BAC今年推出「One兔Three」雪芙蕾禮盒，選用「琥珀生乳雙餡」口味，鹽味焦糖交織生乳奶霜，濃郁雙餡清爽不膩口，再點綴巧克力脆片增添口感，每盒8入售價580元，即日起至10月6日限時開賣， 數量有限、售完為止。

同步推出「客製化雪芙蕾禮盒」，引進日本食用級彩色噴印服務，能將企業LOGO、插畫創作或趣味文字呈現在蛋糕表層，購買30盒以上可以優惠價加購。

▲byebyeblues首度推出2款蛋黃酥。（圖／byebyeblues提供）

同為搶攻中秋節商機，生乳捲品牌「byebyeblues」也首度推出2款蛋黃酥，有「璀璨銀河-流沙奶黃蛋黃酥」，內餡使用冠軍布蕾結合鹹蛋黃製作成奶黃餡，6入售價680元、8入售價780元；「星河映月-菠蘿蛋黃酥」外層選用酥脆菠蘿皮，搭配綿細緻烏豆沙加入整顆鹹鴨蛋黃的澎湃內餡，6入售價580元、8入售價680元，即日起至10月3日開放於全門市預購。