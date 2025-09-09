ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

BAC推「客製化雪芙蕾中秋禮盒」　搭琥珀生乳雙餡口味

▲▼BAC今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」。（圖／BAC提供）

▲BAC今年推出客製化雪芙蕾禮盒。（圖／BAC提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的中秋節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」，選用琥珀生乳雙餡的法式雪芙蕾口味，並開放客製化LOGO彩色噴印技術，打造專屬送禮選擇，同步提供基本款「One兔Three」禮盒，即日起限時販售。

▲▼BAC今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」。（圖／BAC提供）

▲今年推雪芙蕾禮盒選用「琥珀生乳雙餡」口味。

▲▼BAC今年推出「客製化雪芙蕾禮盒」。（圖／BAC提供）

▲客製化雪芙蕾禮盒可以把企業LOGO、插畫創作或趣味文字呈現在蛋糕表層。

BAC今年推出「One兔Three」雪芙蕾禮盒，選用「琥珀生乳雙餡」口味，鹽味焦糖交織生乳奶霜，濃郁雙餡清爽不膩口，再點綴巧克力脆片增添口感，每盒8入售價580元，即日起至10月6日限時開賣， 數量有限、售完為止。

同步推出「客製化雪芙蕾禮盒」，引進日本食用級彩色噴印服務，能將企業LOGO、插畫創作或趣味文字呈現在蛋糕表層，購買30盒以上可以優惠價加購。

▲▼byebyeblues。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues首度推出2款蛋黃酥。（圖／byebyeblues提供）

同為搶攻中秋節商機，生乳捲品牌「byebyeblues」也首度推出2款蛋黃酥，有「璀璨銀河-流沙奶黃蛋黃酥」，內餡使用冠軍布蕾結合鹹蛋黃製作成奶黃餡，6入售價680元、8入售價780元；「星河映月-菠蘿蛋黃酥」外層選用酥脆菠蘿皮，搭配綿細緻烏豆沙加入整顆鹹鴨蛋黃的澎湃內餡，6入售價580元、8入售價680元，即日起至10月3日開放於全門市預購。

【你可能也想看】

►拿坡里「炸雞、披薩現省2050元」　名字對中2字喝1元可樂
►肯德基X航海王「惡魔果實咔啦海陸堡」9/9上市　還有聯名新裝
►4家手搖飲推「組合優惠」　指定飲品下殺2杯39元起

關鍵字： 美食情報 美食雲 BAC byebyeblues 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【母親哭到癱軟】32歲女交往才1個月遭男友輾斃

推薦閱讀

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

姓名對中「金子半之助」任一字88折

姓名對中「金子半之助」任一字88折

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

玉里幽靜民宿被稻浪與群山環繞！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

盤點「港點吃到飽」餐廳　

3間阿里山飯店優惠　免費搭小火車

板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

淡水「美人樹大道」花開3成

直擊「桃園機場體驗營」兩天一夜全過程

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

可不可最新文旦柚果茶系列新上市

M9和牛牛排吃到飽800有找！

熱門行程

最新新聞更多

BAC首推客製化雪芙蕾中秋禮盒

東京百年壽喜燒「日山」台灣首店地點曝光

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

住台北凱達2688元起　加贈模擬賽車券

大安區隱藏版「蕭割烹」　老饕激推

高雄眷村菜！燉煮半月軟骨軟彈膠質多

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

姓名對中「金子半之助」任一字88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366