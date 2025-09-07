ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
byebyeblues複合店插旗北捷地下街　生乳捲下殺第2條10元

▲▼byebyeblues。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues攜手御私藏開出全新複合店，限時2天可享生乳捲第2條10元。（圖／byebyeblues提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」宣布插旗北車捷運地下街，攜手手搖飲「御私藏Cozy Tea Loft」開出全新複合店，9月8日正式開幕，並祭出限時2天「冠軍布蕾生乳捲第2條10元」優惠；同時搶攻中秋商機首度推出2款蛋黃酥，限時開放預購。

byebyeblues聯手御私藏於北捷地下街開出全新復合門市，一次滿足手搖控、甜點控，9月8日起正式開幕，至9月9日前可享「冠軍布蕾生乳捲第2條10元」優惠，2條現省440元，每人每日限購1組，每日限量50組。

 COZY TEA御私藏台北車站門市 
地址：台北市忠孝西路一段49號B1（6-9櫃）

▲▼byebyeblues。（圖／byebyeblues提供）

▲同時推出2款蛋黃酥。

同時為迎接即將到來的中秋節，byebyeblues也首度推出2款蛋黃酥，有「璀璨銀河-流沙奶黃蛋黃酥」，內餡使用冠軍布蕾結合鹹蛋黃製作成奶黃餡，6入售價680元、8入售價780元；「星河映月-菠蘿蛋黃酥」外層選用酥脆菠蘿皮，搭配綿細緻烏豆沙加入整顆鹹鴨蛋黃的澎湃內餡，6入售價580元、8入售價680元，即日起至10月3日開放於全門市預購。

▲▼LADY KELLY推出中秋限定烏豆蛋黃酥。（圖／LADY KELLY提供）

▲LADY KELLY推出中秋限定烏豆蛋黃酥。（圖／LADY KELLY提供）

同為搶攻中秋節商機，甜點品牌「「LADY KELLY」也推出全新「烏豆蛋黃酥」，先將鹹蛋黃壓碎後，手工過篩滾成圓球包裹入月餅內，讓蛋黃酥口感更加細緻，搭配歐洲進口無水奶油製成的多層酥皮，奶香濃厚，每一口都能吃到滑順蛋黃交織綿密烏豆沙，打造鹹甜濕潤口感，即日於官網、門市開放預購，經典蛋黃酥禮盒6入售價750元，預購價699元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 byebyeblues LADY KELLY 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

