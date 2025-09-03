ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台南必住5大老宅旅宿清單　CNN評選最美民宿、上海風洋樓都有

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

▲赤崁樓旁的「天下南隅」改裝後成為當地特色飯店。（圖／Booking.com提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

近年「台灣感性」成為旅遊熱詞，懷舊氛圍與生活自在感觸動旅人心弦，而台南正是最能展現這份氣質的城市。Booking.com 精選 5 間特色老宅旅宿，讓旅人透過住宿，深度體驗府城的歷史與溫度。

位於赤崁樓旁的「天下南隅」，前身為1985年落成的「天下大飯店」，曾接待無數政要與外賓，其中包括兩屆台灣總統。翻修後以紅磚外牆與圓拱建築重現風華，公共空間融入府城紅色調，客房則設有黑膠唱機，營造復古氛圍，讓旅人重溫老派台南的浪漫年代。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

▲▼民宿「「來了就住一晚」」有8種不同風格房型。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

同樣在赤崁樓附近的「來了就住一晚」，由百年「隆發版畫商行」改建，保留三進式格局與天井中庭，結合八位藝術家打造八種風格房型，讓旅宿成為一座藝術縮影，讓旅人於新舊交織間感受台南的文化溫度。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

▲▼台灣首位女性建築師設計的「貳洋樓」。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

隱身法院周邊的「貳洋樓」，由台灣首位女建築師設計，外觀以淺綠色磁磚與對稱立面展現老上海風情，內部則融合清水模工業設計與洋樓元素，每一細節都像是一場與建築藝術的對話。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

▲▼有「台南最美民宿」美稱的「謝宅」。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

被CNN評選為「台南最美民宿」的「謝宅」，是超過 110 年的謝氏故居改建而成，也是台南首間老宅民宿，木門、紅磚與 85 度斜角樓梯等原貌皆被完整保留，8間房間承載著百年家族的歲月記憶，每開啟一道門，就以不同建築樣貌訴說不同的故事。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

▲▼隱身中西區巷弄的「巷弄X台南」。

▲▼台南特色老宅旅宿。（圖／Booking.com提供提供）

最後，隱身中西區巷弄的「巷弄X台南」，以獨棟老宅與日式庭院打造靜謐氛圍，保留抿石子地板、壓花玻璃等工藝，並以老物件再利用增添趣味，讓旅人能在鬧區旁享受一段獨有的慢時光。

