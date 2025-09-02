ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
竹縣「4條森林步道」漫步柳杉林泡冷泉　加碼推薦美食、住宿

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

▲李崠山步道全長僅約1.5公里，坡度平緩，適合親子共遊。（圖／翻攝自竹縣好好玩粉專，新竹縣政府提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹縣尖石、五峰一帶雖說路途遙遠，但山上濃郁的芬多精，蓊鬱的森林景觀和楓紅，讓人大嘆不虛此行。新竹縣交旅處推薦4條兼具健行、賞楓、歷史與人文的路線，從親子輕鬆散步到進階縱走挑戰都有，不妨趁秋高氣爽時登高望遠，下山時再大啖在地美食、或多住一晚深入體驗。

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

▲從李棟山莊出發，約1.5至2小時往返的李崠山步道。

尖石：李崠山步道
全長僅約1.5公里，坡度平緩，是親民的親子路線。登頂後能遠眺大霸尖山、雪山與南湖大山的壯闊景致，秋冬時節更能看到大片紅榨槭染紅山頭，夢幻無比。山頂還保留日治時期遺留下的古砲台遺跡，拍照之餘也能感受歷史氛圍。

步道入口：馬美道路、李棟山莊。
建議時間：1.5至2小時往返。
小撇步：可順遊內灣老街吃客家小吃，回程再買伴手禮。

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

▲入口位於羅山林道北線，沿途被杉木林環繞，步道約1.5小時登頂。

五峰：油羅山步道
入口位於羅山林道北線，沿途被杉木林環繞，步道約1.5小時登頂，山頂腹地遼闊，是野餐與拍照的好地方。體力佳者可挑戰「油霞麥縱走」，全長約12至15小時，被譽為山岳界經典長程路線。 

步道入口：羅山林道北線第一登山口。
建議時間：一般健行4至5小時往返，縱走12至15小時，需評估自身體力。
小撇步：建議攜帶登山杖與糧食，登頂天氣好時能見到壯麗的大霸群峰。 

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼白蘭溪古道有400年歷史，昔日是泰雅族生活要道，如今整修後約2公里，枕木步道蜿蜒於柳杉、桂竹林間。

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

五峰：白蘭溪古道
白蘭溪古道擁有400年歷史，昔日是泰雅族生活要道，如今整修後約2公里，枕木步道蜿蜒於柳杉、桂竹林間，十分清幽。沿途可探訪砲台遺跡、「冰口」奇岩，健行後還能到沁涼的白蘭冷泉泡湯，是結合自然與文化的特色路線。

步道入口：白蘭溪古道入口
建議時間：1至1.5小時往返
小撇步：可安排順遊白蘭部落，品嚐原民料理、體驗文化故事。且沿途多免裝備露營地，建議可入住一宿隔天精神好時再回家。

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼位於雪霸休閒農場深處，藏了一座有如魔法森林的秘境，從迎賓大樓出發僅10分鐘就能登上三角點。

▲新竹縣尖石、五峰四條步道。（圖／新竹縣政府提供）

五峰：野馬瞰山步道
位於雪霸休閒農場深處，藏了一座有如魔法森林的秘境，從迎賓大樓出發僅10分鐘就能登上三角點，順著杉林鋪設的天然地毯和盤根錯節的樹根走，O型環狀步道繞一圈約1至1.5小時可完成。

▲新竹五峰鄉野馬瞰山步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲野馬瞰山步道可眺望雪霸農場的歐式木屋和層層梯田風光。（圖／記者彭懷玉攝）

沿途能遠眺五指山、鵝公髻山，以及整座農場風光。若在時間充裕時的冬季造訪，運氣好的話可以同時收進雪霸七景，也就是日出、晚霞、雲海、山景、霧景、雨景和星空，徜徉在幽靜而原始的氛圍。

步道入口：雪霸休閒農場（五峰鄉桃山村民石380號） 
建議時間：登頂10分鐘、環狀步道約1小時
小撇步：建議入住雪霸休閒農場民宿，隔日清晨可輕鬆看日出。

關鍵字： 新竹縣旅遊 尖石鄉旅遊 五峰鄉旅遊 李崠山步道 油羅山步道 白蘭溪古道 野馬瞰山步道 雪霸休閒農場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

71歲翁恐怖盲駕！闖紅燈撞飛16歲少女ICU搶命　他喊：視力不好

