平日下午餐吃到飽2人同行1人半價　「豐FOOD」夏日優惠9/30截止

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／取自豐FOOD海陸百匯臉書）

記者黃士原／台北報導

雖然暑假結束了，但台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」的優惠還沒結束，平日下午餐2人同行1人半價活動9月30日才截止，想搶便宜的民眾趕快訂位。

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直區，提供多國特色料理，目前正值南洋季主題美食節，餐檯加碼提供鳳梨海鮮炒飯、咖哩滑蛋蟹、紅咖哩鍋巴蝦、月亮蝦餅、松發肉骨茶、秘製燉牛腩、檸香辣拌梅花豬、南洋風味魷魚菜色，一樣都可以無限取用。

▲松發肉骨茶。（圖／取自豐FOOD海陸百匯臉書）

此外，豐FOOD 8月推出平日下午餐2人同行1人半價活動（周一至周五），時間持續到9月30日，只要用餐主動出示官方FB活動圖片，即可享優惠，原價每人849元+10%，折扣後含服務費每人約722元。同時餐廳再加碼多樣干貝料理，包括干貝手捲、干貝鮮魚湯、叻沙干貝麵、夏威夷干貝披薩。

除了限時優惠，豐FOOD還有上班族專屬優惠，只要憑本人名片/工作證與身分證用餐，午、晚餐及下午餐都可打88折。

▲泰市場2人以上同行用餐1180元優惠活動，將延長到9月底。（圖／記者黃士原攝）

另外，晶華酒店旗下「泰市場」去年回歸進駐大直英迪格酒店，也是目前唯一一家泰式海鮮Buffet餐廳，原本8月底前每周二、周三2人以上同行用餐，可享每位特價1180元（約75折），不過官網近日公告，這項優惠延到9月底。

▲極厚月亮蝦餅。（圖／記者黃士原攝）

泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、南洋甜品三大餐區，餐檯供應菜色數量約90多道，現流海鮮區提供台東成功漁港現流魚獲生魚片及各式螃蟹，也保留了招牌的生食級甜蝦與干貝。熱食窯烤區供應多達30道泰式料理，有瑪莎曼羊肉串、沙嗲雞、泰式香腸、極厚月亮蝦餅等菜色。