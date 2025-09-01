ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

beard papa's9月限定「雙口味泡芙」　還有新派皮香蕉脆片耶克

▲▼beard papa’s9月限定推香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙、香蕉脆片耶克、雙連概念店限定白巧夾心耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's9月限定泡芙口味一次看。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」9月推出雙巧口味泡芙，包括「香蕉巧克力泡芙」、「餅乾巧酥泡芙」，酥脆泡芙內分別夾入特製香蕉卡士達+巧克力碎屑、OREO餅乾卡士達等內餡，打造香甜濃郁口感，同步推出全新派皮「香蕉脆片耶克」，即日起至9月30日限時上市或售完為止。

▲▼beard papa’s9月限定推香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙、香蕉脆片耶克、雙連概念店限定白巧夾心耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲▼9月限定吃香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙。

▲▼beard papa’s9月限定推香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙、香蕉脆片耶克、雙連概念店限定白巧夾心耶克。（圖／beard papa’s提供）

beard papa's推出最新「香蕉巧克力泡芙」，在特製香蕉卡士達內餡加入巧克力碎屑，再與鮮奶油輕柔拌合，每一口都能吃到香蕉甜香搭配尾韻微苦的巧克力；「餅乾巧酥泡芙」則把OREO餅乾碎片拌入經典卡士達、奶霜餡，巧妙還原OREO夾心餅乾濃醇滋味，限於指定門市販售，每顆售價皆為80元起。

▲▼beard papa’s9月限定推香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙、香蕉脆片耶克、雙連概念店限定白巧夾心耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲本月還有全新派皮香蕉脆片耶克。

▲▼beard papa’s9月限定推香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙、香蕉脆片耶克、雙連概念店限定白巧夾心耶克。（圖／beard papa’s提供）

▲雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」。

同步推出全新派皮「香蕉脆片耶克」，在招牌日式泡芙交織淋上特製巧克力醬，再放上焦糖香蕉脆片，打造豐富酥脆口感，售價80元起，限於指定門市販售。

雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」，把「餅乾巧酥泡芙」濃郁升級，在招牌日式泡芙淋上特製白巧克力醬，再放上整片OREO巧克力餅乾，搭配9月限定餅乾巧酥口味，讓OREO滋味更濃郁，每顆售價95元。

▲▼Krispy Kreme推出開心果系列甜甜圈。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme「濃餡開心果」快閃回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」超人氣「濃餡開心果」宣布快閃回歸，選用厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴，每顆售價75元，即日起至9月10日於全門市限時上市，數量有限、售完即止。

【你可能也想看】

►摩斯漢堡開學限定優惠出爐　銅板早餐45元起、薯餅免費送
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

關鍵字： 美食情報 美食雲 beard papa’s Krispy Kreme

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【清晨惡火】中壢民宅火災釀5死！　媳婦、孫子罹難 阿嬤悲痛哭癱「都沒了」

推薦閱讀

島上制高點收進270度海景、喝咖啡

島上制高點收進270度海景、喝咖啡

Mister Donut聯名線條小狗

Mister Donut聯名線條小狗

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡！

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡！

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

下半年高雄3大美食嘉年華別錯過

下半年高雄3大美食嘉年華別錯過

beard papa's9月限定吃2口味泡芙

beard papa's9月限定吃2口味泡芙

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

發票中178任2碼「玩樂園178元」

發票中178任2碼「玩樂園178元」

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

在地人聚會吃宵夜私藏店！台南深夜海產

在地人聚會吃宵夜私藏店！台南深夜海產

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

獨／雷納德來台美食清單曝光

雪怪出沒？日本東北藏王樹冰冬季限定奇景

北半球最美極光推薦　一生必看的上帝煙火

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

紅葉雷達開啟　克斯蒙、美加東、日本賞楓全攻略

熱門行程

最新新聞更多

島上制高點收進270度海景、喝咖啡

Mister Donut聯名線條小狗

礁溪靜謐角落享受一杯濃郁虹吸咖啡！

證件對中2碼　全桌升級鮑魚吃到飽

下半年高雄3大美食嘉年華別錯過

beard papa's9月限定吃2口味泡芙

2台人赴沖繩潛水喪命　觀光署：自由行參加當地活動

發票中178任2碼「玩樂園178元」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366