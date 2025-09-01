beard papa's9月限定「雙口味泡芙」　還有新派皮香蕉脆片耶克

▲beard papa's9月限定泡芙口味一次看。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」9月推出雙巧口味泡芙，包括「香蕉巧克力泡芙」、「餅乾巧酥泡芙」，酥脆泡芙內分別夾入特製香蕉卡士達+巧克力碎屑、OREO餅乾卡士達等內餡，打造香甜濃郁口感，同步推出全新派皮「香蕉脆片耶克」，即日起至9月30日限時上市或售完為止。

▲▼9月限定吃香蕉巧克力泡芙、餅乾巧酥泡芙。

beard papa's推出最新「香蕉巧克力泡芙」，在特製香蕉卡士達內餡加入巧克力碎屑，再與鮮奶油輕柔拌合，每一口都能吃到香蕉甜香搭配尾韻微苦的巧克力；「餅乾巧酥泡芙」則把OREO餅乾碎片拌入經典卡士達、奶霜餡，巧妙還原OREO夾心餅乾濃醇滋味，限於指定門市販售，每顆售價皆為80元起。

▲本月還有全新派皮香蕉脆片耶克。

▲雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」。

同步推出全新派皮「香蕉脆片耶克」，在招牌日式泡芙交織淋上特製巧克力醬，再放上焦糖香蕉脆片，打造豐富酥脆口感，售價80元起，限於指定門市販售。

雙連概念店則獨家推出「白巧夾心耶克」，把「餅乾巧酥泡芙」濃郁升級，在招牌日式泡芙淋上特製白巧克力醬，再放上整片OREO巧克力餅乾，搭配9月限定餅乾巧酥口味，讓OREO滋味更濃郁，每顆售價95元。

▲Krispy Kreme「濃餡開心果」快閃回歸。（圖／Krispy Kreme提供）

另外，美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」超人氣「濃餡開心果」宣布快閃回歸，選用厚實夾心貝果包裹著濃郁開心果卡士達，外層裹上開心果巧克力，最後再以開心果碎粒點綴，每顆售價75元，即日起至9月10日於全門市限時上市，數量有限、售完即止。