全台3處植栽景點！最大鹿角蕨門市　綠意中喝咖啡、逛日式庭園

▲「療癒系」綠色景點成民眾假日放鬆首選。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）



記者彭懷玉／綜合報導

近年全台興起一股鹿角蕨與蕨類熱潮，從彰化田尾的親子農場、新北淡水的日式庭園，到台北的典藏植物園，不僅展現多樣植物生態，更結合咖啡廳、DIY體驗與親子互動，讓旅客在綠意盎然的環境中尋覓療癒片刻。

▲占地逾2000坪的「與你蕨緣」，是全台最大的鹿角蕨門市。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）



與你蕨緣複合式親子園區

位於彰化埤頭鄉、占地逾2000坪的「與你蕨緣」，是全台最大的鹿角蕨門市，7月起新設複合式親子空間且免收門票，成為旅遊新亮點。園內除了展示鹿角蕨、天南星科、塊根與空氣鳳梨等珍稀植栽，還規劃親子互動區、表演空間、網美拍攝點及園藝資材販售區，讓大小朋友都能在綠意中找到樂趣。

▲▼規劃親子互動區、表演空間、網美拍攝點及園藝資材販售區。（圖／翻攝自Facebook／與你蕨緣）



小孩能近距離接觸土撥鼠、大赤鼯鼠等可愛動物，大人則能體驗鹿角蕨上板或多肉DIY，甚至在KTV歡唱。業者表示，希望遊客在此能放下生活壓力，徜徉於宛如雨林般的氛圍中，感受植物療癒人心的力量。

▲淡水「晴花鹿苑」經過5年籌備，於今年6月開幕迎賓。（圖／業者提供）



淡水晴花鹿苑

隱身於新北淡水淡金路旁的「晴花鹿苑」，佔地近4000坪，結合日式庭園、鹿角蕨溫室與咖啡廳，於今年6月正式開幕。創辦人Sabrina因疫情期間邂逅鹿角蕨而深受吸引，遂打造這座綠意園區，目前已搜羅上千株鹿角蕨。

▲▼「晴花鹿苑」佔地近4000坪，結合日式庭園、鹿角蕨溫室與咖啡廳空間。（圖／業者提供）



園內規劃開闊草皮、整片落地窗的咖啡廳與植栽專區，此際正值紫薇花盛開，漫步其中，彷彿置身清新的自然秘境。園區門票200元，可折抵至多400元消費，包括購買植栽、咖啡廳餐點，或於四家合作餐廳如「百八魚場」、「海宴新台菜」折抵100元優惠。開園時間為周三至周日10:00-18:00。

▲台北典藏植物園蒐羅來自不同氣候帶的462種植物，尤其以蕨類、蘭花與附生植物最具特色。（圖／公園處提供）



台北典藏植物園

台北人懶得跑遠，台北典藏植物園就是不錯的選擇。這裡蒐羅來自不同氣候帶的462種植物，尤其以蕨類、蘭花與附生植物最具特色，其中蕨類是台灣重要的生態資源，憑藉豐富多樣的地貌，使台灣被譽為「蕨類王國」。

▲▼「蘭嶼觀音座蓮」葉長可達3公尺；園區模擬台灣多樣生態，並提供導覽解說，宛如城市中的自然教室。（圖／公園處提供）



公園處表示，園內的鹿角蕨以獨特的角狀孢子葉與盾牌般的營養葉最引人注目，另有體型碩大的「蘭嶼觀音座蓮」，葉長可達3公尺，展現雨林強盛生命力。常見的山蘇、腎蕨與鐵線蕨等，也分區展示其食用與觀賞價值。園區模擬台灣多樣生態，並提供導覽解說，宛如一座城市中的自然教室，也因免費開放，加上搭捷運至圓山站即可抵達，是喜歡植物又不想曬太陽民眾的理想去處。