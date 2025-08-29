Buffet平日晚餐2人同行1人免費　4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

▲教師節與軍人節到來之際，不少飯店推出專屬優惠活動。（圖／新竹喜來登提供）

記者黃士原／台北報導

教師節與軍人節即將來臨，不少飯店推出專屬優惠活動，像是新竹喜來登盛宴自助餐廳平日晚餐2人同行1人免費，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳平日晚餐特價999元，而9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證到圓山大飯店松鶴自助餐廳用餐，可享全天餐期75折優惠。

▲新竹喜來登推「教師節」餐飲優惠，盛宴自助餐平日晚餐2人同行1人免費。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登大飯店

新竹喜來登大飯店自9月1日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出教師節餐飲優惠，憑教職相關證件，周日至周四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費吃到飽；即日起至10月31日，憑國軍相關證件或國防部服務證入住，不分平假日每房4999元，住宿期間可享盛宴自助餐廳晚餐2人同行1人免費。

▲持教師證、教師會會員卡或補教業者名片，敘日全日餐廳用餐特價999元起。（圖／六福萬怡提供）

台北六福萬怡酒店

位在南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店為向辛勞的教師致敬，9月1日至9月30日推出「教師月專屬美味雙響」活動，持教師證、教師會會員卡或補教業者名片，即可享敘日全日餐廳優惠價，平日午晚餐每位999元+10%、假日午晚餐每位1,299元+10%。

▲9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全日餐期75折優惠。（圖／台北圓山大飯店提供）

圓山大飯店

為向長年守護國土的國軍，以及辛勤耕耘教育的教師致上最高敬意，圓山大飯店9月1日至9月30日推出「軍教雙節感恩專案」。凡持軍人或教師相關證件於指定餐廳消費滿額，即可免費獲贈「圓山東密道導覽券」。此外，9月3日軍人節出示軍人證、9月28日教師節憑教師證至松鶴自助餐廳用餐，更可享全天餐期75折優惠。

▲ABar九月凡憑軍公教證件，可享福容紅燒牛肉麵第二份半價。（圖／福容大飯店A8店提供）

福容大飯店A8店

9月1日至9月30日福容大飯店A8店ABar餐廳規劃「敬師月」活動，活動期間憑軍公教有效證件可享3大福利，分別是持證免費兌換「純正泰式奶茶」1杯、「泰滋味」餐點平日午餐時段限定特惠價，以及福容紅燒牛肉麵第2份半價。