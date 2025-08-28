甜境七夕限定「金磚牛軋餅下殺7元」　限量100盒

▲Sweedom 甜境插旗台北永康商圈。（圖／Sweedom 甜境提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天是七夕情人節，全新伴手禮品牌「Sweedom 甜境」推出限定優惠，限時1天可享「7元吃整盒金磚牛軋餅」，限量100盒，加碼送祈願小卡、告白氣球。

甜境插旗台北永康商圈，主打「金磚牛軋餅」，內餡嚴選100%紐西蘭乳源，以獨家工法手作揉捻出有嚼勁又不黏牙的牛軋糖體，外層則搭配雙層香脆的芝麻方塊酥餅，每一口都能吃到濃郁奶香結合芝麻香。

▲七夕限定享7元買金磚牛軋餅1盒。

甜境推出「七夕良緣」活動，8月29日上午10時起凡身穿「橘色」服飾或配件（不限上下半身、鞋款、提袋、配件），即可用「7元」購買「金磚牛軋餅1盒」，每人限購1盒，限量100名，提醒須自備零錢恕不找零。

8月29日起消費滿400元再送「甜境祈願小卡」1張，送完為止；至8月31前凡消費並追蹤官方IG，還可免費獲得「甜境告白氣球」1朵，每日限量、送完為止。

▲御私藏推七夕限定優惠可享戀愛莓好第2杯只要10元 。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

同樣為迎接情人節，御私藏Cozy Tea Loft全門市即日起至8月31日推出浪漫粉色系飲品「戀愛莓好第2杯10元」優惠，2杯特價100元，每杯只要50元，現省40元。戀愛莓好是選用清爽酸甜莓果綠茶做為基底，加入滑嫩的鮮奶酪增添口感，頂層再淋上濃郁草莓奶蓋。