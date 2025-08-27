ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北萬豪吃到飽推和風主題餐檯　9/30前平日4人同行1人免費

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接10周年，台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯，周一至周五午間用餐再加碼享4人同行1人免費。此外，飯店館內用餐還能抽獎，單筆發票消費金額滿1000元可獲得1張抽獎券，獎項超過350個，總價值超過100萬元。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲「和風夏宴」餐檯無限供應生魚片、日式壽司。

即日起至9月30日登場的「和風夏宴」餐檯無限供應生魚片、日式壽司、松葉蟹腳、大阪燒、鹽烤香魚、現點現做炸蝦天丼、和風豚骨拉麵、多款主廚熱食。主餐可任選如日本和牛紐約客、綜合海鮮盤、鮮蔥烤美國牛小排。飯店活動期間再加碼，周一至周五午間用餐，可享4人同行1人免費。

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯。（圖／台北萬豪酒店提供）

▲日式壽司與日式拉麵。

此外，台北萬豪酒店「十載非凡‧百萬大抽獎」活動持續舉辦中（10月15日截止），只要在館內各家餐廳以及中城廣場指定店家，單筆消費滿1000元即可獲得抽獎券1張，獎項包含總統套房住宿券、萬豪集團海內外姊妹酒店住宿券、Apple MacBook Air、PS5，獎項超過350個，總價值超過100萬元。

▲馬來沙嗲。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

▲馬來沙嗲。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

另外，台南遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」，邀請吉隆坡香格里拉的兩位星級主廚客座，帶來被譽為「全球第一美食」的仁當牛肉、被《時代雜誌》盛讚為「世界最佳早餐」的椰漿飯，以及馬來沙嗲、參巴醬烤海鮮、馬來炒粿條、鄉村風味炒飯與馬來海鮮炒麵等街頭美食。

關鍵字： 美食雲 台北萬豪酒店 和風夏宴 吃到飽 Semi-Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

推薦閱讀

「We TAIWAN」進入世博夢洲　臉書直播網狂讚

「We TAIWAN」進入世博夢洲　臉書直播網狂讚

鳥貴族第5家店進駐大葉高島屋

鳥貴族第5家店進駐大葉高島屋

四國料理「88屋」來台首店9月開幕　吃得到炙燒鰹魚藁燒

四國料理「88屋」來台首店9月開幕　吃得到炙燒鰹魚藁燒

台北萬豪吃到飽9/30前4人同行1人免費

台北萬豪吃到飽9/30前4人同行1人免費

大稻埕水岸增設「人行跨橋、花火廣場」　117年底全面完工

大稻埕水岸增設「人行跨橋、花火廣場」　117年底全面完工

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

超商咖啡優惠「買49送50杯」　哈根達斯買10送10

超商咖啡優惠「買49送50杯」　哈根達斯買10送10

無空調但生意依舊超好！宜蘭鐵皮屋麵攤

無空調但生意依舊超好！宜蘭鐵皮屋麵攤

頭城「浪人一日遊」路線推薦！

頭城「浪人一日遊」路線推薦！

全聯寶可夢、蠟筆小新周邊最低49折

全聯寶可夢、蠟筆小新周邊最低49折

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

松屋首度進軍桃園藝文特區

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

新莊在地人推薦手工韭菜水餃

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

「We TAIWAN」進入世博夢洲　臉書直播網狂讚

鳥貴族第5家店進駐大葉高島屋

四國料理「88屋」來台首店9月開幕　吃得到炙燒鰹魚藁燒

台北萬豪吃到飽9/30前4人同行1人免費

大稻埕水岸增設「人行跨橋、花火廣場」　117年底全面完工

觀光署推4路線徒步漫遊馬祖　打造台灣版朝聖之路

超商咖啡優惠「買49送50杯」　哈根達斯買10送10

無空調但生意依舊超好！宜蘭鐵皮屋麵攤

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366