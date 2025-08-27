台北萬豪吃到飽推和風主題餐檯　9/30前平日4人同行1人免費

▲台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯。（圖／台北萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

迎接10周年，台北萬豪酒店Garden Kitchen即日起至9月30日推出「和風夏宴」日式主題餐檯，周一至周五午間用餐再加碼享4人同行1人免費。此外，飯店館內用餐還能抽獎，單筆發票消費金額滿1000元可獲得1張抽獎券，獎項超過350個，總價值超過100萬元。

▲「和風夏宴」餐檯無限供應生魚片、日式壽司。

即日起至9月30日登場的「和風夏宴」餐檯無限供應生魚片、日式壽司、松葉蟹腳、大阪燒、鹽烤香魚、現點現做炸蝦天丼、和風豚骨拉麵、多款主廚熱食。主餐可任選如日本和牛紐約客、綜合海鮮盤、鮮蔥烤美國牛小排。飯店活動期間再加碼，周一至周五午間用餐，可享4人同行1人免費。

▲日式壽司與日式拉麵。

此外，台北萬豪酒店「十載非凡‧百萬大抽獎」活動持續舉辦中（10月15日截止），只要在館內各家餐廳以及中城廣場指定店家，單筆消費滿1000元即可獲得抽獎券1張，獎項包含總統套房住宿券、萬豪集團海內外姊妹酒店住宿券、Apple MacBook Air、PS5，獎項超過350個，總價值超過100萬元。

▲馬來沙嗲。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

另外，台南遠東香格里拉飯店「遠東Café自助餐廳」8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」，邀請吉隆坡香格里拉的兩位星級主廚客座，帶來被譽為「全球第一美食」的仁當牛肉、被《時代雜誌》盛讚為「世界最佳早餐」的椰漿飯，以及馬來沙嗲、參巴醬烤海鮮、馬來炒粿條、鄉村風味炒飯與馬來海鮮炒麵等街頭美食。