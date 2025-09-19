紐約必逛奢華百貨TOP 3！巴黎春天百貨進駐華爾街 再住經典百年酒店

▲紐約春天百貨今天3月正式開幕。（圖／翻攝自紐約春天百貨官網）

記者蔡玟君／綜合報導

紐約作為全球最繁華、知名的城市，每一處角落都吸引旅人目光，更提供豐富多樣的購物樂趣。想規劃一趟結合奢華購物與經典旅宿體驗，就不能錯過本篇介紹的3間頂級百貨，在奢華法式風格公寓中遊走在頂級品牌間，為自己選擇最時尚的穿搭風格，再入住經典豪華酒店放鬆身心。

▲▼紐約春天百貨不同餐飲空間。（圖／翻攝自紐約春天百貨官網）

•紐約春天百貨

擁有160年歷史的法國奢華百貨「巴黎春天百貨」今年3月在紐約華爾街1號正式開幕。整體由法國建築師Laura Gonzales設計，將原本是歐文信託銀行總部改造，結合現代新藝術風格，讓旅客宛如置身法式奢華公寓中購物。

紐約春天百貨共規劃7個多品牌購物區，在兩層樓商場中設有超過450個時尚品牌，並引入紐約出生的名廚Gregory Gourdet掌舵的5個餐飲區域，包括全日咖啡館、香檳吧、生蠔吧，以及可容納85個座位的高級餐廳Maison Passerelle，為顧客提供精緻的美食體驗。在這裡，無論是購物或是餐飲消費，使用Visa就能滿足所有需求，退稅也不用滿手現金，讓旅人能盡情享受購物樂趣。

▲Bergdorf Goodman。（圖／翻攝自Bergdorf Goodman臉書專頁）

•Bergdorf Goodman

Bergdorf Goodman位於曼哈頓第五大道，是最能代表紐約的地標級奢華百貨公司之一，每年吸引上百萬旅客造訪。商場內進駐多間高訂、小眾設計師品牌，以及美妝保養品，其中最著名的是其櫥窗設計，可是紐約聖誕節代表風景，更是時尚指標。

▲Saks Fifth Avenue。（圖／翻攝自Saks Fifth Avenue官網）

•Saks Fifth Avenue

同樣位於第五大道上的「Saks Fifth Avenue」也是知名時尚精品百貨，提供來自最頂尖設計師設計的服飾、配件、包包、鞋子等多達600個品牌，同時亦有餐飲進駐，隨著不同節慶也會有特別的櫥窗與燈光秀設計，吸引許多旅客造訪。

▲紐約華爾道夫飯店。（圖／美國國家旅遊局提供）

而作為全球最繁華知名的城市，紐約也有眾多奢華酒店品牌。如經典奢華酒店地標「紐約華爾道夫飯店」，在翻新後於今年重新開幕，將傳統奢華重新演繹，為旅人帶來全新住宿體驗。已有超過120年歷史的「紐約瑞吉酒店」是全球第一家瑞吉酒店，透過館內陳設、細膩服務，展現品牌雋永的經典奢華旅宿體驗。酒店位於曼哈頓第五大道，並有超過230間客房，在房內就能俯瞰繁華街景。

▲▼安縵紐約。（圖／翻攝自安縵紐約官網）

於2023年開幕的「安縵紐約」位於曼哈頓傳奇歷史建築「皇冠大廈」中，不只有特色餐飲，83間套房更以安縵東南亞地區酒店建築風格為靈感，選用有機天然建材、展示日本藝術家Ryoko Adachi大幅壁畫，更有紐約首創的壁爐設計。

不論是沉浸於春天百貨的時尚殿堂、享用特色餐飲，或是入住百年歷史瑞吉酒店感受雋永奢華，從購物、餐飲到住宿，每個細節都蘊含高端質感與品味。由於在紐約使用信用卡消費十分普及，使用Visa能讓奢華之旅更加從容便利。無論是與親友大啖米其林餐廳或是在第五大道體驗極致購物都能直接使用感應付款，讓你實現真正的精緻消費。更貼心的是，透過Visa訂房還能享有最高20%的訂房專屬優惠，尊榮感大大提升，體驗奢華美國購物之旅就趁現在！

