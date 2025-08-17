ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

九月雪再臨桃園大溪！韭菜花節8/30登場　質感餐桌10道菜先筆記

▲桃園大溪大鶯路392號旁的韭菜花田9/2花況。（圖／IG網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲桃園大溪大鶯路392號旁的韭菜花田往年9/2花況。（資料照／IG網友molly888666提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

九月雪即將再襲大溪！「2025桃園韭菜花節」將於8月30日至9月20日開跑，桃園市農業局說，今年韭菜種植區擴增至90多公頃，為北台灣最大，目前規劃5區裝置藝術，預計月底前完成。

▲「2025桃園韭菜花節」將於8月30日至9月20日開跑，農業局先釋出「韭鄉質感餐桌活動」消息。（圖／桃園市農業局提供）

▲搭配有機農場導覽，認識永續農法、食農教育與生活美學。（圖／桃園市農業局提供，下同）

桃園大溪有90多公頃的韭菜種植區，為北台灣最大，韭菜花田多聚集在中庄吊橋一帶，包含大鶯路上「黃色小屋咖啡莊園」前的農地、「香草野園」等，主場地同樣在中庄調整池景觀土丘，分別於周邊設置5區裝置藝術。

▲「2025桃園韭菜花節」將於8月30日至9月20日開跑，農業局先釋出「韭鄉質感餐桌活動」消息。（圖／桃園市農業局提供）

▲本次邀集6個在地農園、1個農再社區，於大溪蕃薯藤有機農場舉辦「韭鄉質感餐桌活動」。

在此之前，農業局率先釋出餐桌活動消息，可以實際感受從產地到餐桌的食農體驗，本次邀集6個在地農園、1個農再社區，於大溪蕃薯藤有機農場舉辦「韭鄉質感餐桌活動」，在地5位青農以最當季新鮮食材，從開胃菜、主餐、甜點等規劃10道特色料理，搭配有機農場導覽，認識永續農法、食農教育與生活美學，讓更多人深入認識大溪中庄的農業特色。

▲「2025桃園韭菜花節」將於8月30日至9月20日開跑，農業局先釋出「韭鄉質感餐桌活動」消息。（圖／桃園市農業局提供）

▲在地5位青農以最當季新鮮食材，從開胃菜、主餐、甜點等規劃10道特色料理。

大溪中庄休閒農業發展協會理事長黃錫璋表示，「韭鄉質感餐桌活動」以大溪中庄在地有機三產融合典範-蕃薯藤有機農場、米其林主廚御用香草農園-香草野園、新生代友善耕作推手-綠苗有機農場、全國蜂蜜評鑑冠軍-享樂蜂蜜、百大青農代表-藍家友善農場等農場主共同上菜。

▲「2025桃園韭菜花節」將於8月30日至9月20日開跑，農業局先釋出「韭鄉質感餐桌活動」消息。（圖／桃園市農業局提供）

▲使用在地友善韭菜、友善芭樂、有機蔬菜、冠軍蜂蜜及多種有機香草食用花入菜。

使用在地友善韭菜、友善芭樂、有機蔬菜、冠軍蜂蜜及多種有機香草食用花入菜，共推出「有機香草炭火直烤脆皮豬」、「農場四季炊飯」、「全食物南瓜湯」、「十五種有機蔬果花草沙拉」、「生乳酪蛋糕佐冠軍蜂蜜」、「芭樂義式Gelato」、「有機新鮮花草茶」、「食在地農場麵包」、「花園自製奶油」、「農場的一抹綠（有機小黃瓜/有機櫛瓜）」等。

中庄休閒農業發展協會總幹事李志浩說，民眾可以在上述農場分別品嘗到各家專屬美味，若想一次品嘗到農場餐桌當季永續菜單10道佳餚，則可洽蕃薯藤有機農場提前預訂。

關鍵字： 桃園旅遊 大溪區旅遊 花海旅遊 2025桃園韭菜花節 九月雪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

推薦閱讀

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

八月堂可頌買1送1只有今天

八月堂可頌買1送1只有今天

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

全台最高檔美食街　竟賣千元龍蝦、和牛、生蠔

全台最高檔美食街　竟賣千元龍蝦、和牛、生蠔

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

彰化1.2公頃「恐龍樂園」必搭飛天騎士　還可拍彩色氣球屋

觀音瀑布門票降價　6種人免費

必比登「蔡家牛排麵」開賣即完售

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

登台7年「珍寶海鮮」8/31後撤出台灣

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

飯店、樂園、高山農場軍人節專屬優惠

鶴茶樓X伊藤潤二最新聯名一次看

熱門行程

最新新聞更多

10家米其林摘星潛力餐廳一次看

免門票逛「大型鳥居」還有浴衣體驗！

台北「3座滑冰+滑輪場」特色一次看

安藤忠雄改建札晃百年圖書館咖啡！

九月雪再臨大溪　韭菜花節8/30登場

蘆洲4.9顆星深夜台式串燒酒場！

10分鐘煙火就在今天！兼賞八里沙光雕

八月堂可頌買1送1只有今天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366