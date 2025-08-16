台北+台中10家七夕約會餐廳推薦！「預付600折800元」優惠速覽

▲FunNow精選台北與台中共10間高質感約會餐廳，圖為Ombré餐點。（圖／FunNow提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

再過兩周就是七夕，FunNow精選台北與台中10 間高質感餐廳，從自助百匯到米其林餐廳、從創意酒館到私廚鍋物，每一家都像為戀人量身打造，透過平台預訂，最優惠的餐廳有預付600元折抵800元，再加贈乳酪拼盤，還沒訂位的民眾不妨參考。



台北餐廳推薦

美福 Palette 彩匯自助餐廳：繽紛料理與寬敞空間，適合第一次約會。優惠：吃到飽 1,210 元起／人。

▲典華豐 FOOD 海陸百匯吃到飽 934 元起／人。



典華豐 FOOD 海陸百匯：柔光氛圍與多樣選擇，日常戀情的小確幸。優惠：吃到飽 934 元起／人。

▲君悅凱菲屋享受飯店高檔用餐體驗。



君悅凱菲屋：飯店級服務與高隱私座位，周年慶首選。優惠：吃到飽 1,298 元起／人。



國賓 A Cut 牛排館（米其林一星）：紅酒與木質空間的大人浪漫。優惠：預付 1,000 元折抵，每人贈飲品。

▲Indulge Bistro獲亞洲 50 大酒吧第 6 名。



Indulge Bistro（亞洲 50 大酒吧第 6 名）：東方茶入酒的感官實驗。優惠：預付 1,000 元折抵 1,100 元。

▲Ombré 敦南旗艦店是約會餐廳首選之一。



Ombré 敦南旗艦店：Ombré 以色彩、空間與料理打造出少女心與成熟感並存的情境，熱戀打卡必訪。優惠：預付 405 元折抵 500 元，贈手工甜品。

▲D’N 敦南酒窖預付 600 元折抵 800 元，加贈乳酪拼盤。



D’N 敦南酒窖：深色木質與酒香，適合深夜對話。優惠：預付 600 元折抵 800 元，贈乳酪拼盤。

▲俺達の肉屋是台中熱門的日式燒肉名店。



台中餐廳推薦

脂板前鍋物：私廚式鍋物，安靜又親密的二人時光。優惠：預付 900 元折抵 1,000 元，贈劍蝦或清酒。



俺達の肉屋（米其林一星）：台中炙手可熱的日式燒肉名店，以職人精神挑選頂級部位，還提供職人桌邊服務。優惠：預付 1,000 元折抵，贈澳洲和牛。

▲好樣食藝 VVG-2擁有美術館般的餐酒空間。



好樣食藝 VVG Food Play & Bar：美術館般的餐酒空間，風格約會首選。優惠：預付 750 元折抵，贈松露脆薯。