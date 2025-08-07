手搖飲父親節優惠懶人包　輕乳茶買1送1、粉角奶茶44元喝

▲手搖飲父親節優惠懶人包。（圖／御私藏提供）

記者蕭筠／台北報導

父親節要到了，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲祭出的「父親節限定優惠」，不僅有顏太煮奶茶輕乳茶系列買1送1、CoCo大杯粉角奶茶單杯下殺44元，御私藏更推買指定飲品再享純茶買1送1好康。

▲康青龍即日起陸續祭出2大限時優惠。（圖／康青龍提供）

●顏太煮奶茶

顏太煮奶茶全門市8月8日限時1天推「三韻輕乳茶系列買1送1」優惠，品項包括「茉花輕乳茶」、「馥玉輕乳茶」、「蜜香輕乳茶」，每人限購3組。

●CoCo

CoCo全門市8月8日限時1天「大杯粉角奶茶2杯88元」，換算下來每杯只要44元，提醒商場、部分門市不適用。

●御私藏Cozy Tea Loft

御私藏全門市於8月8日至8月9日祭出優惠，凡購買雲朵奶蓋系列或爆打檸檬茶系列即可享「純茶買1送1」，每人不限購。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶全門市即日起至8月12日有「免費加料」活動，凡購買任一飲品可享「春梅凍免費加」，每杯限加1份，每人每筆限加2杯，優惠不得併用，各門市送完為止。

●鮮茶道

鮮茶道即日起至8月14日「4大飲品買1送1」，優惠品項包括「洛神汁」、「洛神多多」、「香榭拿鐵」、「香榭紅茶」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠。

●康青龍

康青龍即日起陸續祭出「2大限時優惠」，至8月12日前可享「單筆消費滿88元現折8元」，8月13日起至8月26日則是夏季新品「桑涼一夏2杯88元」，限於龍來訂線上點餐下單才可享優惠。