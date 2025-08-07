ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲父親節優惠懶人包　輕乳茶買1送1、粉角奶茶44元喝

▲▼御私藏。（圖／御私藏提供）

▲手搖飲父親節優惠懶人包。（圖／御私藏提供）

記者蕭筠／台北報導

父親節要到了，《ETtoday新聞雲》整理各大手搖飲祭出的「父親節限定優惠」，不僅有顏太煮奶茶輕乳茶系列買1送1、CoCo大杯粉角奶茶單杯下殺44元，御私藏更推買指定飲品再享純茶買1送1好康。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍即日起陸續祭出2大限時優惠。（圖／康青龍提供）

●顏太煮奶茶
顏太煮奶茶全門市8月8日限時1天推「三韻輕乳茶系列買1送1」優惠，品項包括「茉花輕乳茶」、「馥玉輕乳茶」、「蜜香輕乳茶」，每人限購3組。

●CoCo
CoCo全門市8月8日限時1天「大杯粉角奶茶2杯88元」，換算下來每杯只要44元，提醒商場、部分門市不適用。

●御私藏Cozy Tea Loft
御私藏全門市於8月8日至8月9日祭出優惠，凡購買雲朵奶蓋系列或爆打檸檬茶系列即可享「純茶買1送1」，每人不限購。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶全門市即日起至8月12日有「免費加料」活動，凡購買任一飲品可享「春梅凍免費加」，每杯限加1份，每人每筆限加2杯，優惠不得併用，各門市送完為止。

●鮮茶道 
鮮茶道即日起至8月14日「4大飲品買1送1」，優惠品項包括「洛神汁」、「洛神多多」、「香榭拿鐵」、「香榭紅茶」，只要使用外送平台「Uber Eats」即享優惠。 

●康青龍 
康青龍即日起陸續祭出「2大限時優惠」，至8月12日前可享「單筆消費滿88元現折8元」，8月13日起至8月26日則是夏季新品「桑涼一夏2杯88元」，限於龍來訂線上點餐下單才可享優惠。

【你可能也想看】

►清心福全「變種吉娃娃飲料杯」新上市　紀念小燈箱全門市開賣
►「繼光香香雞X坂本日常」8/8聯名開跑　限定套餐、周邊一次看
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

關鍵字： 美食情報 美食雲 父親節 買1送1 手搖飲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【台鐵自強號冒濃煙】旅客行動電源突然自燃！全車乘客嚇壞

推薦閱讀

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

7-11咖啡飲品滿額送韓國「RiCO杯緣子」

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

3天帶爸免費玩六福村　馬拉灣買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

台中火車站爆汁臭豆腐評論超過2千則

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

手搖飲最新限時優惠懶人包

三重必吃5大滷肉飯之一！

父親節優惠限時開跑

馬辣升級「6米長浮誇酒水牆」暢飲！

林口Buffet 5盎司現煎牛排無限享用　

中山站「弧形清水模觀景平台」亮相

直擊／6萬人搶看「大稻埕首場煙火」

熱門行程

最新新聞更多

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

SUKIYA高雄站前店今開幕

盤點全台21處火車主題景點！

「蠟筆小新、超人力霸王」　量販IP聯名零食組開賣

丸亀製麵跨足燒肉丼推新品牌

出國跨年「機票降2成」　3城市免萬元

中部首座水族館8月登場展區亮點先看

鯨魚海豚滿天飛！旗津風箏節8/9夢幻登場

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366