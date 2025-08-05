駁二新開幕餐酒館「酥炸洋蔥花」超吸睛　小羊膝+刈包招牌必點

▲高雄知名咖啡餐飲品牌LAB打造的「LAB PIER2 駁二店」落腳大義倉庫群。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄駁二藝術特區有新餐廳開幕了！由高雄知名咖啡餐飲品牌LAB打造的「LAB PIER2 駁二店」落腳大義倉庫群，餐廳不走Fine Dining型態，而是輕鬆共食的餐酒館風格，菜單包括麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點，還能喝到南部3大知名酒吧的汲取雞尾酒與經典調酒。

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LAB原是高雄知名咖啡餐飲品牌，近期團隊陸續於高雄帶來主打早午餐及質感輕食的LAB AMPM美術館店、販售自家烘焙麵包的LAB FE21大遠百店，近期推出全新餐廳「LAB PIER2駁二店」座落於高雄駁二大義倉庫群（C7-5倉庫），餐廳不走Fine Dining型態，而是輕鬆共食的餐酒館風格，期待拉近人與人之間的距離。

▲帕瑪森香蒜軟法。（圖／記者黃士原攝）

▲爐烤櫛瓜烏魚子沙拉。（圖／記者黃士原攝）

▲酥炸洋蔥花。（圖／記者黃士原攝）

LAB PIER2駁二店菜單以麵包與前菜、義大利麵、主餐、甜點，共計約22道無需燒腦就能輕鬆點餐，例如「帕瑪森香蒜軟法」在自製維也納麵包裡，夾進手作特調的蒜味奶油與帕達諾起司；「爐烤櫛瓜烏魚子沙拉」以烏魚子和鷹嘴豆泥襯托，在櫛瓜水潤的口感裡增加綿密與鹹香；外觀吸引目光的罕見「酥炸洋蔥花」並不是花，而是將洋蔥切成花朵狀，外表酥脆，咬下後能品嘗到帶有脆度的飽滿洋蔥，可搭配酸奶醬、是拉差醬一同享用。

▲美國Prime翼板牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲酪乳炸半雞．比士吉佐肉汁。（圖／記者黃士原攝）

不只適合共享的麵包與前菜，LAB PIER2駁二店肉類主餐份量都很足夠，「美國Prime翼板牛排」有8盎司和 12盎司可選擇，同樣適合分享的「酪乳炸半雞．比士吉佐肉汁」，雞肉以優格、墨西哥香料等醃製48小時，脆口擔當的炸粉也加入煙燻紅椒粉等秘密香料，炸雞酥脆輕盈的外皮裡肉汁飽滿。

▲Ssamjang小羊膝．泡菜．煙燻牡蠣．刈包。（圖／記者黃士原攝）

▲「Ssamjang．小羊膝．泡菜．煙燻牡蠣．刈包」吃法建議先取刈包，再包兩片芝麻葉，最後放上小羊膝肉。（圖／記者黃士原攝）

▲戰釜豬排。（圖／記者黃士原攝）

▲番茄紅醬章魚麵疙瘩。（圖／記者黃士原攝）

這裡最特別的菜色就屬「Ssamjang．小羊膝．泡菜．煙燻牡蠣．刈包」，Ssamjang是韓國特有的包飯醬，主廚團隊將燉煮軟爛的小羊膝取代韓式料理常見的豬五花，再透過台灣刈包賦予新吃法，餐廳建議先取刈包，再包兩片芝麻葉，最後放上小羊膝肉，搭配煙燻牡蠣、泡菜、紫洋蔥等配料享用。

除了餐點，飲品包含經典調酒、精釀啤酒、香檳與咖啡等，還有與南部三大酒吧聯名推出的汲取雞尾酒，以及特別設計的調酒。由Bar Dip聯名的「藍色大港」，是調酒師龍兒傳達高雄港口的印象，椰子揉合紫羅蘭香，並透過夏威夷豆帶出鹹酸風格；「南方日落」是gin mind調酒師蜘蛛帶來的港都冰茶，以凍頂烏龍琴酒、荔枝與西瓜捎來夏季清爽果香；而台南「Bar Home」調酒師阿翔，將桃子、鳳梨的甜感果香，組成男女都愛的「蜜桃紳士」。

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▲「亞洲第二好吃雞翅」進駐小巨蛋。（圖／記者黃士原攝）

另外，GUMGUM雞翅啤酒餐廳自2017年4月首家店開幕至今，雞翅口味不斷推陳出新，目前已至少開發出30種雞翅口味，常態維持10～15種人氣選項，招牌雞翅以不裹粉的美式作法呈現，目的是讓消費者能體驗美式雞翅與醬料搭配的吮指回味。2020年受到國際旅遊網站「Big 7 Travel」青睞，被選為亞洲第二好吃、台北最好吃雞翅。

▲墨西哥辣甜心。（圖／記者黃士原攝）

GUMGUM雞翅啤酒餐廳繼今年5月開出台中分店後，全台第4家分店GUMGUM EGG 8月進駐台北小巨蛋，特別搶先其他店鋪推出「墨西哥辣甜心」、「黑醋歌舞醬魂」。前者以墨西哥辣椒等辛香料搭配蜂蜜呈現，酥炸過的雞翅沾裹上滑順香辣醬汁，入口後滋味香甜，後者是GUMGUM從未出現過的日式風格，選以日本黑醋搭配醬油、味醂。