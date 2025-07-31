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Potato Corner台灣首店購買規則曝　推4款經典口味、限量玩偶

▲人氣薯條Potato Corner台灣首店8/2試賣　。（圖／業者提供）

▲人氣薯條Potato Corner台灣首店8/2試營運。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

菲律賓人氣薯條品牌「Potato Corner」登台，首店將於8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕。業者今日公布購買規則，還有單筆滿200元可加購限量Poco玩偶等活動。

Potato Corner是菲律賓知名薯條專賣品牌，創立於1992年，目前美國、韓國、印尼、中東等地都有分店，全球擁有超過2000家門市。該品牌以現炸薯條加上多款創意風味粉而聞名，像是起司、烤肉BBQ（辣味）、烤肉BBQ（原味）、芥末、松露與肉桂糖，被網友封為「全世界最好吃的薯條」。

▲人氣薯條Potato Corner台灣首店8/2試賣　。（圖／業者提供）

▲人氣薯條Potato Corner台灣首店4款經典口味曝光。（圖／業者提供）

今年夏天，Potato Corner終於來到台灣，由富錦樹集團正式引進，首店選址在台北統一時代百貨B2，8月2日至8月3日試營運，8月4日正式開幕，首波主打4種人氣口味，分別是酸奶洋蔥（Sour Cream ＆ Onion）、碳烤BBQ（BBQ）、香濃起司（Cheese）、香辣BBQ（Chili BBQ）。不只有薯條可以選口味，連人氣小點「捲捲薯」、「雞米花」也能任選風味。

Potato Corner台灣首店試營運起就推出多項活動與限定周邊，除了消費即贈品牌涼扇（數量有限，送完為止），單筆滿200元，即可加購限量Poco玩偶（每人限加購一隻，售完為止）。

官方同步公告規則（試營運期間適用），每人限購一份，以人頭計算，所有品項皆為現點現炸，現場製作需等候，數量有限、售完為止。業者也提醒，食物最佳賞味期為10分鐘內，建議趁熱享用。

▲Mister Donut攜手可不可熟成紅茶推出全新聯名。（圖／記者蕭筠攝）

另外，「Mister Donut X 可不可熟成紅茶」推出全新9款聯名，首推「胭脂乳酸巧貝」，把蓬鬆巧貝裹上熟成紅茶可可沾醬，搭配乳酸鮮奶油、清甜蜜桃果餡，售價65元；「胭脂紅茶派」使用北海道進口酥鬆派皮擠進雙餡，包括紅茶卡士達鮮奶油及清甜蜜桃果，售價60元。

▲「胭脂紅茶波堤（右）」把帶有蜜桃果香的胭脂茶葉變身成可可沾醬沾裹在波堤上。（圖／記者蕭筠攝）

「熟成冷露波堤」、「胭脂冷露波堤」則以熟成紅茶暢銷冷露系列為靈感，選用Q彈波堤分別搭配熟成紅茶可可沾醬、胭脂紅茶可可沾醬，並結合冬瓜風味紅茶醬，售價皆為55元；「胭脂紅茶波堤」把帶有蜜桃果香的胭脂茶葉變身成可可沾醬，並沾裹在Q彈波堤上，售價45元。

關鍵字： 美食雲 薯條 Potato Corner

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