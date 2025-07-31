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Mister Donut聯名可不可熟成紅茶！胭脂紅茶派、冷露波堤必吃

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut攜手可不可熟成紅茶推出全新聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut找來人氣手搖飲「可不可熟成紅茶」打造全新聯名，以經典飲品「熟成紅茶」及「胭脂紅茶」開發7款純茶系甜甜圈，再加上2款限定飲品，8月1日起於全門市開賣。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲首推「胭脂乳酸巧貝（左）」，吃得到乳酸鮮奶油、清甜蜜桃果餡。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲胭脂紅茶派有雙餡。

「Mister Donut X 可不可熟成紅茶」推出全新9款聯名，首推「胭脂乳酸巧貝」，把蓬鬆巧貝裹上熟成紅茶可可沾醬，搭配乳酸鮮奶油、清甜蜜桃果餡，售價65元；「胭脂紅茶派」使用北海道進口酥鬆派皮擠進雙餡，包括紅茶卡士達鮮奶油及清甜蜜桃果，售價60元。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「熟成冷露波堤（左）」、「胭脂冷露波堤（右）」是以熟成紅茶暢銷冷露系列為靈感製成。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「胭脂紅茶波堤（右）」把帶有蜜桃果香的胭脂茶葉變身成可可沾醬沾裹在波堤上。

「熟成冷露波堤」、「胭脂冷露波堤」則以熟成紅茶暢銷冷露系列為靈感，選用Q彈波堤分別搭配熟成紅茶可可沾醬、胭脂紅茶可可沾醬，並結合冬瓜風味紅茶醬，售價皆為55元；「胭脂紅茶波堤」把帶有蜜桃果香的胭脂茶葉變身成可可沾醬，並沾裹在Q彈波堤上，售價45元。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「白玉歐蕾波堤（左）」、「濃熟成紅茶波堤（右）」。

「白玉歐蕾波堤」選用波堤沾裹熟成紅茶可可沾醬，剖半擠入紅茶卡士達鮮奶油內餡，最上方再點綴白可可脆球象徵白玉，售價52元；「濃熟成紅茶波堤」則是波堤與熟成紅茶可可沾醬的組合，並撒上濃郁紅茶粉增添口感，茶香十足，售價55元。

▲▼Mister Donut聯名可不可熟成紅茶推9款甜甜圈+飲料 。（圖／記者蕭筠攝）

▲現作飲品推出2款聯名。

現做飲品也推出2款新聯名，「冷露珍珠熟成紅茶」以熟成蜜香紅茶為基底，搭配冬瓜風味的Q彈白玉珍珠，售價75元；「熟成蜜香紅茶」則是以嚴選茶葉悉心熟成，帶紅糖蜂蜜香氣，層次感更豐富，售價60元。以上聯名品項將於8月1日正式開賣，期間限定、售完為止。

為歡慶新品上市，8月1日起至8月5日限時5天可享「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠，須內含一款指定商品，並以價低者為贈送品項；同步推出「指定飲品第2件5折」優惠，售完為止。

▲▼「COMEBUY」睽違6年再度推出全新甜點「蘋果冰茶生乳捲」。（圖／COMEBUY提供）

▲▼COMEBUY睽違6年再度推出全新甜點「蘋果冰茶生乳捲」。（圖／COMEBUY提供）

▲▼「COMEBUY」睽違6年再度推出全新甜點「蘋果冰茶生乳捲」。（圖／COMEBUY提供）

另外，手搖飲品牌「COMEBUY」睽違6年再度推出全新甜點「蘋果冰茶生乳捲」，把經典人氣飲品「蘋果冰茶」變成生乳捲，選用蜜香紅茶低溫沖泡加入日本高級麵粉製成特製柔軟泡芙蛋糕體，捲入比利時愛迪亞蘋果餡，搭配法國愛樂薇鮮奶油、四葉北海道十勝乳霜調和的清爽奶霜，即日起於各大電商通路販售，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食報導 美食雲 Mister Donut 可不可熟成紅茶 COMEBUY

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