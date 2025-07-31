ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「深澳小卷季」倒數！2層樓高裝置旁有水舞　100元福袋、免費試吃

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假正值親子出遊旺季，新北市瑞芳區分別有兩場不同夏日活動，可以走進山海之間，一邊品嚐當季的小卷鮮味，一邊探索礦業文化的歷史魅力，在深澳與猴硐展開一場兼具知性與味覺饗宴。

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲主會場設有兩層樓高的粉萌小卷裝置藝術，每晚6點半至9點，每30分鐘展演一次光雕水舞秀。
深澳小卷季
由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天，主會場設有兩層樓高的粉萌小卷裝置藝術，每晚6點半至9點，每30分鐘展演一次的光雕水舞秀，讓深澳漁港在夜色中展現浪漫而繽紛的風貌。

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲每年6至8月為小卷盛產季，市集現場也販售新鮮熟食。
每年6至8月為小卷盛產季，其中深澳漁港為全台重要的小卷卸貨港之一，活動現場設有小卷市集，限量推出100元「小卷福袋」（內含小卷與咪咪卷各一盒），每天僅二個時段開賣，每時段限量100份；免費試吃攤位「鱻味食光站」每日3場，共計600份鮮美小卷或在地料理供遊客品嚐。此外，還有DIY皮雕、拓印環保袋及食魚教育等親子互動活動，每場次30人，每日上午11點就可至服務台報名，額滿為止。

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供）

▲▼現場設有小卷市集，免費試吃攤位「鱻味食光站」每日3場；100元「小卷福袋」（內含小卷與咪咪卷各一盒），每天僅二個時段開賣，每時段限量100份。

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供）

新北市漁業處表示，深澳小卷季不僅是推廣在地漁產的重要平台，更結合友善捕撈、食魚教育與海洋文化，讓民眾透過參與活動深入理解漁業生態，並落實「來當地、吃在地」的永續理念，帶動深澳地區的觀光活化與產業升級。

▲瑞三鑛業整煤廠。（圖／新北市觀旅局提供）

▲瑞三鑛業整煤廠自111年修復開放以來，吸引近70萬人參觀。（圖／新北市觀旅局提供，下同）
猴硐瑞三鑛業整煤廠
承載礦業時代記憶與地方文化軌跡的瑞三鑛業整煤廠，是三貂嶺、牡丹與猴硐三地的「雙百年核心三角」重要景點，新北市觀旅局局長楊宗珉指出，自111年修復開放以來，吸引近70萬人參觀，成為北台灣極具代表性的礦業文化廊帶。

▲瑞三鑛業整煤廠。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼瑞三鑛業整煤廠還可看見當年招牌，重現時代風華；整煤廠於8月1日起至8月31日推出「炭」險家的考驗。

▲瑞三鑛業整煤廠。（圖／新北市觀旅局提供）

楊宗珉說，目前瑞三鑛業整煤廠周邊也正進行第二期修復工程，預計修復和活化戶外區域與老機具遺跡，工程完工後，將重現猴硐當地礦業全盛期景觀和脈絡，讓民眾體驗礦業遺址和猴硐文史風貌。瑞三鑛業整煤廠開放時間為上午9點至下午6點，休館時間為每月第一個星期一（適逢國定假日則順延休館）。

▲瑞三鑛業整煤廠。（圖／新北市觀旅局提供）

▲瑞三鑛業整煤廠將於8月1日至31日舉辦「『炭』險家的考驗」，答對10題，可至服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片。
此外，瑞三鑛業整煤廠將於8月1日至31日舉辦「『炭』險家的考驗」活動，親子族可在展覽角落尋找隱藏的QR Code，透過手機掃描獲取相關知識，並回答學習單上問題，答對10題，即可至服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片，深入認識台灣珍貴的礦業文化與整煤流程。

關鍵字： 新北市旅遊 瑞芳旅遊 深澳漁港 深澳小卷季 猴硐瑞三鑛業整煤廠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

推薦閱讀

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

賞水舞「深澳小卷季」8/3最後一天

賞水舞「深澳小卷季」8/3最後一天

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

首爾明洞「400有」找烤肉吃到飽！

首爾明洞「400有」找烤肉吃到飽！

綠島、澎湖成國際旅客長住新選擇

綠島、澎湖成國際旅客長住新選擇

阿里山「夏　星空電影院」延至9／13舉辦

阿里山「夏　星空電影院」延至9／13舉辦

限今天！全家咖啡下殺「買2送2」

限今天！全家咖啡下殺「買2送2」

高雄人氣名店Marc L³ 8/31畫下句點

高雄人氣名店Marc L³ 8/31畫下句點

全聯限時8天「16款蔬菜平價優惠」

全聯限時8天「16款蔬菜平價優惠」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中火紅胖子修餐車宣布暫停營業

新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸

淡水10分鐘煙火8/10起連三周登場

南港手工去刺炭烤鰻魚飯！

UG2家新門市開幕享買1送1

登百岳「3大準則」行前必看

8/10壽星玩六福村免費　最高省1萬4千

島語高雄漢神店今日開放9/30前預約

飄香公館超過半世紀的平價江浙點心！

藏身萬年大樓不限時咖啡廳漫畫看到飽！

熱門行程

最新新聞更多

橫濱牛排平日午餐不限時再延長

手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

賞水舞「深澳小卷季」8/3最後一天

王品「肉次方」南京東店8/8開幕

首爾明洞「400有」找烤肉吃到飽！

綠島、澎湖成國際旅客長住新選擇

阿里山「夏　星空電影院」延至9／13舉辦

限今天！全家咖啡下殺「買2送2」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366