「深澳小卷季」倒數！2層樓高裝置旁有水舞　100元福袋、免費試吃

▲由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天。（圖／新北市政府漁業處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假正值親子出遊旺季，新北市瑞芳區分別有兩場不同夏日活動，可以走進山海之間，一邊品嚐當季的小卷鮮味，一邊探索礦業文化的歷史魅力，在深澳與猴硐展開一場兼具知性與味覺饗宴。

▲主會場設有兩層樓高的粉萌小卷裝置藝術，每晚6點半至9點，每30分鐘展演一次光雕水舞秀。



深澳小卷季

由瑞芳區漁會主辦的「深澳小卷季」8月2日與8月3日進入最後兩天，主會場設有兩層樓高的粉萌小卷裝置藝術，每晚6點半至9點，每30分鐘展演一次的光雕水舞秀，讓深澳漁港在夜色中展現浪漫而繽紛的風貌。

▲每年6至8月為小卷盛產季，市集現場也販售新鮮熟食。



每年6至8月為小卷盛產季，其中深澳漁港為全台重要的小卷卸貨港之一，活動現場設有小卷市集，限量推出100元「小卷福袋」（內含小卷與咪咪卷各一盒），每天僅二個時段開賣，每時段限量100份；免費試吃攤位「鱻味食光站」每日3場，共計600份鮮美小卷或在地料理供遊客品嚐。此外，還有DIY皮雕、拓印環保袋及食魚教育等親子互動活動，每場次30人，每日上午11點就可至服務台報名，額滿為止。

▲▼現場設有小卷市集，免費試吃攤位「鱻味食光站」每日3場；100元「小卷福袋」（內含小卷與咪咪卷各一盒），每天僅二個時段開賣，每時段限量100份。







新北市漁業處表示，深澳小卷季不僅是推廣在地漁產的重要平台，更結合友善捕撈、食魚教育與海洋文化，讓民眾透過參與活動深入理解漁業生態，並落實「來當地、吃在地」的永續理念，帶動深澳地區的觀光活化與產業升級。

▲瑞三鑛業整煤廠自111年修復開放以來，吸引近70萬人參觀。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



猴硐瑞三鑛業整煤廠

承載礦業時代記憶與地方文化軌跡的瑞三鑛業整煤廠，是三貂嶺、牡丹與猴硐三地的「雙百年核心三角」重要景點，新北市觀旅局局長楊宗珉指出，自111年修復開放以來，吸引近70萬人參觀，成為北台灣極具代表性的礦業文化廊帶。

▲▼瑞三鑛業整煤廠還可看見當年招牌，重現時代風華；整煤廠於8月1日起至8月31日推出「炭」險家的考驗。





楊宗珉說，目前瑞三鑛業整煤廠周邊也正進行第二期修復工程，預計修復和活化戶外區域與老機具遺跡，工程完工後，將重現猴硐當地礦業全盛期景觀和脈絡，讓民眾體驗礦業遺址和猴硐文史風貌。瑞三鑛業整煤廠開放時間為上午9點至下午6點，休館時間為每月第一個星期一（適逢國定假日則順延休館）。

▲瑞三鑛業整煤廠將於8月1日至31日舉辦「『炭』險家的考驗」，答對10題，可至服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片。



此外，瑞三鑛業整煤廠將於8月1日至31日舉辦「『炭』險家的考驗」活動，親子族可在展覽角落尋找隱藏的QR Code，透過手機掃描獲取相關知識，並回答學習單上問題，答對10題，即可至服務台兌換限量版的瑞三鑛業整煤廠專屬明信片，深入認識台灣珍貴的礦業文化與整煤流程。