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手搖飲推霜淇淋系列　「棉被午茉綠、葡萄玫瑰」夏季推薦

▲▼再睡5分鐘開賣「NAP!n ICE霜淇淋」，同步推出全新品牌保冷袋。（圖／再睡5分鐘提供）

▲4家手搖飲店吃得到霜淇淋。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天來支霜淇淋超消暑，《ETtoday新聞雲》整理4家吃得到「霜淇淋」的手搖飲品牌，有再睡5分鐘的棉被午茉綠霜淇淋、大苑子葡萄玫瑰霜淇淋、鶴茶樓則把人氣招牌鶴頂紅茶變成清涼冰品。

●再睡5分鐘
再睡5分鐘推出自家品牌「NAP!n ICE霜淇淋」，選用台灣茉莉花窨製2次的純茉莉綠茶，透過日式炒青綠茶工藝與650目的細緻研磨，結合雙重產地乳源，完美還原人氣飲品「棉被午茉綠」的經典風味，全系列共有「招牌鹹奶蓋」、「午茉綠」、「棉被午茉綠」共3種口味，每份優惠價45元，限於新北樂華店、台中一中店共2家門市販售，至10月9日凡購買霜淇淋任一口味可享每份29元優惠價。

▲▼大苑子「巨峰葡萄季」。（圖／大苑子提供）

▲大苑子推出最新期間限定「葡萄玫瑰霜淇淋」。（圖／大苑子提供）

●大苑子
大苑子最新期間限定「葡萄玫瑰霜淇淋」，結合新鮮葡萄與玫瑰花瓣泥製成細緻雪酪口感，口感香甜又帶有玫瑰花香，每支售價110元，每周五六日限定販售，搭配其他飲品可享加購價每支89元，限於市府夢想店販售。

▲▼鶴茶樓西門誠品店推限定鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲鶴茶樓西門誠品店推限定鶴頂紅茶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

●鶴茶樓
鶴茶樓的「鶴頂紅茶霜淇淋」，選用人氣招牌鶴頂紅茶粉入料，搭配生乳製成霜淇淋，有別於一般茶霜淇淋，加入更多茶粉，每一口都能吃到濃郁紅茶香，每杯售價60元，限於西門誠品店販售。

同步提供「鶴頂凍感霜淇淋」選擇，除了可以吃到鶴頂紅茶霜淇淋外，底下還放了凍類配料，有5款凍類任選包括芝麻凍、杏仁凍、鶴頂紅茶凍、桂香烏龍凍、鴛鴦凍（芝麻糊凍+杏仁凍），售價70元。

▲▼十盛「重乳霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲十盛重乳霜淇淋於11門市限定販售。（圖／記者蕭筠攝）

●十盛
十盛的「重乳霜淇淋」，底層放進蜜漬琥珀珍珠，接著擠上滿滿濃郁重乳霜淇淋，最後搭配現刨黃金萊姆，售價69元，目前限於11家門市販售包括台北公館店、台北士林店、台北通化店、台北古亭店、桃園中正店、中壢中原店、中壢中央店、台中一中店、彰化民族店、台中太平店、宜蘭羅東店，若不想加珍珠、萊姆也可提前告知店員。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 霜淇淋

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