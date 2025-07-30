熊一燒肉平日午餐不限時活動延長　8/31前都可爽吃4.5小時

▲熊一燒肉台大店平日午餐不限時延長到8月底。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

繼涮乃葉、橫濱牛排、肉次方後，熊一燒肉台大店的平日午餐不限時吃到飽，也延長到8月31日，想從中午11點30分一路吃到下午4點的民眾，要把握最後一個月的時間。

熊一燒肉台大店5月初推出「燒肉路跑不限時」活動，周一至周五平日午餐，可以從中午11點30分一路吃到下午4點，原本7月31日結束，不過馬辣集團透露將延長到8月31日，想大飽口福的民眾要把握最後一個月的時間。業者提醒，午餐不限時活動無法跟壽星、證件對對碰優惠活動併用。

▲熊一燒肉自助吧提供近50種新鮮時蔬、烤物。（圖／取自熊一燒肉臉書）

熊一燒肉主打平價、豐富多樣的食材，每人最低598元，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種品項吃到飽，同時還有野菜、安格斯牛黑咖哩飯、冷熱飲料、哈根達斯冰淇淋等上百種食材無限取用。

每人再加價100元，可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮吃到飽，包含原塊牛胸腹牛排、嫩煎沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、椒鹽帆立貝。而998元橫綱燒肉方案，除了無限供應原塊骨附牛小排、薄切牛舌、見島和牛嫩肩沙朗外，還吃得到大海虎蝦與北海道大干貝。

▲肉次方平日下午3小時爽吃專案回歸。（圖／王品提供）

搶攻平日聚餐商機，肉次方5月推出的3小時爽吃專案原本6月底結束，不過日前品牌宣布活動延長到8月31日，周一至周五14:00進場，可用餐到17:00，除了台北峨眉店外，板橋江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台南府前店、台中文心五權西店、高雄裕誠店都適用。

肉次方是王品集團第一個燒肉吃到飽品牌，鎖定20-35歲、喜愛大口吃肉的年輕人，提供現切肋眼、紐約客牛排，與牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，自助吧還有小菜、副食、飲料、甜點。菜單上共有4種價位，598元起到998元，消費者可依據肉品種類與自身「食力」選擇。