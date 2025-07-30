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刁民酸菜魚台北2分店首推個人餐　 每份348元「內用外帶皆可」

▲刁民酸菜魚台北2分店首推個人。（圖／刁民酸菜魚提供）

▲刁民酸菜魚台北2分店首推個人餐。（圖／刁民酸菜魚提供）

記者黃士原／台北報導

自2019年於台中逢甲起家的刁民酸菜魚，在開業6年後，將於台北信義店、松仁店首次推出個人餐，單人就能享受「秘罈酸菜魚」、「初戀番茄魚」的美味，每份348元，不僅內用，外帶、外送也全天候供應。

目前全台北中南共展店8家的刁民酸菜魚，創辦人兼董事張棟樑提及，目前分店遍佈全台，但台北信義區消費者的比例多為少人數組，加上信義商圈餐飲店家多為強調個人用餐型態，為此經過不斷的研究調整，將於台北信義店、松仁店搶先推出個人獨享份量的秘罈酸菜魚、初戀番茄魚，菜單設有個人獨享的49元加料區，能從木耳、手工丸等8款品項裡限追加1種配料。

▲刁民酸菜魚台北2分店首推個人。（圖／刁民酸菜魚提供）

▲個人餐與大盛份量比較。（圖／刁民酸菜魚提供）

刁民酸菜魚原本是比臉盆還大的尺寸，有直徑41公分的中盛、直徑46公分的大盛與52公分的特盛，為了讓呈盤尺寸為直徑28公分的個人獨享盆，也一樣美味好吃，獨享份量的高湯、配料等比例並非單純減量，而是經過重新研究，信義店與松仁店的目的在於維持原有風味，不讓配料過於豐富影響湯底。

刁民酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

▲碼表精準按出「8秒88」免費嗑鍋。（圖／樂多多集團提供）

另外，狂一鍋歡慶父親節與品牌四週年，「狂一鍋」即日起至8月31日於全台門店推出「08:88神手挑戰」活動，消費者按下手機內建碼表，只要精準停在「8秒88」，該份套餐免費招待，不限平假日每位顧客都有一次機會。此外，全台門市也同步延長營業時段，下午不打烊，平假日再加碼不限用餐時間。

關鍵字： 美食雲 刁民酸菜魚 個人餐

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