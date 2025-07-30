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勿越級打怪！登高山「3大準則」行前必看　2初級百岳推薦

▲2025玉山國家公園Youth Camp「玉山行」已開放報名。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲台灣3.6萬平方公里的面積上，海拔3000公尺以上的高山就有268座。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者彭懷玉／台北報導

台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一，3.6萬平方公里的面積上，海拔3000公尺以上的高山就有268座，其中大部分山峰皆可攀爬。不過在進入11月之後，部分路線易積雪結冰，無雪訓經驗者建議避免，以免發生危險。

▲玉山,登山,登玉山主峰,高山健行,玉山國家公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲登高山前勢必要評估自身體能、做好行前訓練，並準備好所需物品。（圖／記者彭懷玉攝）

自疫情後，親近自然的高山蔚為旅遊顯學，但因許多人未做好登山準備，以至於上了山才發現鞋子穿錯、水帶不夠、沒帶到雨衣，甚至天氣不佳還堅持出發，導致意外頻傳。對此，品保協會國民旅遊委員張家民提醒三大準則，供民眾參考。

▲百岳山區路徑分為四級（A、B、C、C+）。（圖／品保協會提供）

▲百岳山區路徑分為四級（A、B、C、C+）。（圖／品保協會提供）

首先，務必依體能循序漸進，勿越級打怪；並選擇有承辦高山健行經驗的旅行社及合格登山領隊，若無法負重，建議請高山協作，並規劃安全登山路線。除了旅行社責任險，登山者務必加保登山意外險。最後，他提醒，登山並非全年皆宜，11月至3月部分路線易積雪結冰，呼籲無雪訓經驗者盡量避免。

▲玉山,登山,登玉山主峰,高山健行,玉山國家公園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲玉山主峰屬於A級（初級），攻頂需1至3天。（圖／記者彭懷玉攝）

曾登過全台灣百岳的張家民分享，山區路徑分為四級（A、B、C、C+），其中，A級（初級）需1至3天，如全台最高峰玉山海拔3,952公尺，雖然高，但難度偏低，另外同屬A級的還有大家熟知的合歡山，以及雪山、桃山。他推薦雪山冰斗與桃山，雪山冰斗留有萬年前冰河時期遺跡，壯觀浩瀚；桃山則擁有360度視野，可一睹「日照金山」美景，此兩處都離北部較近。

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