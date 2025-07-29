年底出國更便宜！第4季「團費合理價公布」　日本降5到10%

▲大阪城公園。（圖／記者蔡玟君攝）



記者彭懷玉／台北報導

品保協會今（29日）公布2025年第4季各線旅行團參考價，其中，台幣升值、日幣處於年度低點0.20，使日本團費比去年同期下降約5%至10%；韓國首爾和濟州島的團費甚至落在1萬5千至3萬元之間；美加團也有約5至8%的降幅。

民眾最愛去的日本，截至今年6月，日本入境旅客人數達2152萬人次，較去年成長21%，台灣為第3大客源國。日本線委員黃清凉表示，相較於去年同期及上一季，日本團費下降約5%至10%，以4萬元的團費為例，預計可省約4000元，主要受惠於日圓匯率低點，以及全球經濟不確定性，促使旅行社業者調整策略。

黃清凉表示，雖然航空公司機票成本較高，旅行社仍會努力消化包機空間，因此如果旅客能等到最後一刻，仍有機會找到所謂的「破盤價」，但因第3季受到7月5日地震預言影響，第4季將不會再有「北海道2萬元」這種30年來未見的價格。

韓國旅遊同樣受惠於匯率和航班充裕優勢。今年10月中至11月韓國市場仍以賞楓為主要旅遊型態，加上中秋、雙十和韓國節慶重疊，適合安排到韓國玩。

其中，首爾、釜山與濟州島的熱度依然居高不下，韓國線委員張仁一表示，台韓之間航班供應充足，許多航點皆有兩家以上航空公司直飛，加上於新台幣對韓幣匯率強勢，團費與去年及今年第三季相比均持平。10月至12月底，首爾和濟州島的團費將落在1萬5千至3萬元之間，價格差異主要取決於住宿等級與航空公司類型。

▲釜山海景咖啡廳多。（圖／記者彭懷玉攝）



馬新泰菲印部分，第4季為傳統旺季，雖有聖誕節、跨年及泰國水燈節等活動推升住宿成本，但面對「川普關稅政策」，為促進買氣，業者多自行吸收價差。除了新加坡因F1大賽等因素價格上漲約10至15%外，當地飯店房價漲35%，其餘東南亞市場如泰國、馬來西亞、菲律賓等，降幅約10至15%。

而第4季高雄飛往普吉島的航班將陸續重啟或增班，除了中華航空與泰國航空，亞洲航空也將增開高雄至曼谷的每日航班。泰國航空更聯合包機，8月起每周三班從高雄直飛，對南部民眾前往泰國都相當方便。

▲品保協會今公布2025年第4季各線旅行團參考價。（圖／記者彭懷玉攝）



美加方面，因台幣升值及西雅圖航線增加帶來的競爭，團費較去年同期下跌約5至8%，第4季熱門主題包括洛磯山脈楓葉、鮭魚洄游以及阿拉斯加費爾班、加拿大黃刀鎮的極光之旅。而華航將於12月1日起增開鳳凰城航線，其他航空公司也將於明年1月15日後加入，每周3班。鳳凰城作為商業城市，鄰近大峽谷等國家公園，未來可能成為新的旅遊亮點。

美洲線委員李英明表示，12月是美國人返鄉潮，打算赴美旅遊的人建議10到11月前往，跟第3季相較，美元貶值造就團費影響，跌幅達10%。

他也提醒，美國「大而美法案」通過後，有媒體報導除了簽證費，可能額外加收250美元的「簽證誠信費」（visa integrity fee），美國電子簽證（ESTA）費用也可能從20美元調漲1倍至40美元。但這些費用仍在討論階段，尚未公開實施，建議有計畫前往的旅客提早規劃。

中南半島整體買氣回溫，第3季的市場破盤價已不復見。中南半島委員蔡承廷說，峴港、河內銷售穩定，而雨季結束後的富國島也將迎來旅遊熱潮，團費跟去年相比持平。米其林美食、三排座遊覽車成越南旅遊發展方向，大叻與芽莊將開通雙點直飛，避免走回頭路。

蔡承廷說，越南胡志明市機場第3航廈5月啟用，至今逐步上軌道，越來越多國內線轉機已遷至新航廈，提醒旅客務必注意，而9月7日起柬埔寨金邊新機場啟用。蔡承廷提醒，越南從7月1日起大改革，包括行政區重劃及稅制重大變革，預期將大幅影響未來當地接待成本，明年地接成本可能有所調整。

▲越南峴港又被譽為「東方夏威夷」。（圖／記者彭懷玉攝）



歐洲線委員陳榮信說，第4季是歐洲最美的季節，但歐洲以「VUCA」時代（動盪、不確定、複雜、模糊）形容當前世界局勢，並指出疫情後，全球經濟面臨量化寬鬆、區塊鏈、全球化、俄烏戰爭、中美貿易戰及以伊衝突等多重衝擊。陳榮信說，疫情後曾有旅遊高峰，但從今年第3季開始，歐洲整體旅遊市場已趨於平穩，回歸以往狀態。

為刺激買氣，本土及外籍航空公司（如土耳其航空）提供大幅度讓利，尤其在票價方面。華航與長榮航空也針對8月中旬前的開票提供特惠票價，希望能提升第四季旅遊業績，因此，2025年第4季是國人出國旅遊的最佳時期。

紐澳線委員王賢在則表示，南半球的第4季氣候溫和，紐西蘭可欣賞魯冰花，澳洲則可欣賞鬱金香，10月至11月的團位已所剩不多，建議提早報名。

國泰航空自12月17日至明年3月29日，新增每周三班飛往凱恩斯，方便旅客參觀大堡礁及熱帶雨林。紐西蘭航空也於今年12月至明年3月增班，華航增團體機位；近期澳幣與紐幣匯率皆下降，澳洲降幅約14%；紐西蘭漲幅約7%。

中亞非旅遊線部分，阿提哈德航空將於9月7日恢復台北直飛阿布達比的航班，方便前往中東、北非、東非及南非。第4季團費整體市場價格與去年同期持平，並有小幅下調約2%。

土耳其與中亞受季節性影響進入淡季，加上美元匯率影響，平均下調約5%。北非（摩洛哥、埃及、突尼西亞）進入當地旅遊旺季，飯店與遊覽車需求提升，價格平均上漲10%至20%。又以豪華住宿、沙漠探險與尼羅河遊船等特殊體驗需求最熱絡，建議有興趣的旅客提早預約。

印巴邊境情勢趨緩，但前往喀什米爾地區或印度相關地點仍需密切注意外交部公告。而以色列與伊朗局勢相對不穩，建議避免前往受影響地區。

國民旅遊部分，相較去年，今年國民旅遊表現持平。政府投入各地觀光建設，業者積極整合資源，行程包裝多樣化，甚至將國際觀光旅館納入國旅行程，提升住宿品質。另也發現，近年高山健行旅遊逐漸盛行。委員張家民提醒，登百岳並非全年合適，11-3月易積雪結冰路線，無經驗民眾切勿冒然登高山，徒增危險。