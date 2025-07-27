在那多山的日月潭任我行！　Come!BikeDay推每周末限定路線

▲日月潭觀光圈自行車領騎導覽開放報名中。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025日月潭Come!BikeDay自行車系列活動將於8月23日開騎至9月21日，日月潭國家風景區管理處於期間每個週六、日推出5條自行車領騎導覽限定路線，範圍包括日月潭區及觀光圈軸線，結合專業領騎導覽與特色體驗活動，帶領親子團或專業騎士在夏秋之際感受南投人文美景。

日管處介紹，5條路線共20場次，分別為「日月潭領騎導覽15K休閒組」10場、「日月潭領騎導覽30K環潭組」6場、「集集集合！鐵馬童行！」2場、「源泉二水樂騎趣」2場、「埔里台灣之心．好山好水好好騎」2場，除可騎過日月潭環潭路線，還能加碼「集集集合！鐵馬童行！」，行經集集鐵道小鎮、走訪集集攔河堰及保育教育館，感受水文與生態魅力，也可參加「源泉二水樂騎趣」，騎進濁水溪畔的田間小路、在黑泥田中拔河，或者報名「埔里台灣之心．好山好水好好騎」，串連福興溫泉區、地母廟與地理中心碑及豐年菇類農場採菇體驗，感受埔里山城信仰與農事魅力。

此外，凡報名「日月潭領騎導覽15K休閒組」或「日月潭領騎導覽30K環潭組」任一場次，可獲贈精美自行車掛飾1只；報名「集集集合！鐵馬童行！」、「源泉二水樂騎趣」、「埔里台灣之心．好山好水好好騎」任一場次，即贈送精美旅行斜肩水壺包1個，各路線完騎還將頒贈認證書。

2025日月潭Come!BikeDay自行車系列活動資訊如下：

1.日月潭領騎導覽30K環潭組，8-9月周末；

2.日月潭領騎導覽15K休閒組，8-9月周末；

3.集集鐵道軸線｜集集集合！鐵馬童行！9/6 (六)・9/7(日)；

4.中興文創軸線｜源泉二水樂騎趣9/13 (六)・9/14(日)；

5.台灣之心軸線｜埔里台灣之心．好山好水好好騎9/20 (六)・9/21(日)；報名網站｜https://www.accupass.com/go/sunmoonlakebiketour (即日起至額滿為止)。