清心福全明天起「漲價5元」　 品項一次看

▲清心福全喊漲。（圖／清心福全提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「清心福全」將於7月26日起調漲，部分品項將漲5元，像是經典珍珠奶茶、人氣優多綠等通通變貴。對此，業者表示，因不敵原物料及人力成本持續上漲，故決定針對部分品項調整價格。

針對漲價一事，清心福全表示，由於近年各項原物料與人力成本持續上漲，為提供高品質的飲品體驗與穩定服務，經審慎評估後，將自7月26日起針對部分品項每杯價格調漲5元，感謝消費者的諒解與支持。業者說，漲價幅度皆為5元，無論南北售價多少，皆從原本價格再加5元，同步提供漲價完整品項如下：

●奶茶系列：奶茶、烏龍奶茶、特級奶綠、珍珠奶茶、粉圓奶茶、椰果奶茶、仙草凍奶茶、布丁奶茶、咖啡凍奶茶、芝麻奶茶、蜂蜜奶茶

●冬瓜系列：冬瓜茶、冬瓜菁茶、冬瓜檸檬

●季節鮮果系列：檸檬汁、檸檬綠茶、金桔檸檬、桔茶、鳳梨紅茶、蜂蜜檸檬

●果醋系列：蘋果醋、蘋果醋紅茶、蜂蜜蘋果醋、藍莓醋、蜂蜜藍莓醋、蘆薈藍莓醋

●冰淇淋系列：冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶、紅茶三兄弟

●特調系列：梅子綠茶、蜂蜜綠茶、蜂蜜烏龍、濃情巧克力、頂級可可、情人茶、咖啡奶茶

●鮮奶／拿鐵系列：鮮奶茶、珍珠鮮奶茶、粉圓鮮奶茶、隱藏版、頂級可可拿鐵、鮮奶冬瓜、茉綠茶凍拿鐵、雙凍拿鐵、珍珠芝麻拿鐵

●優多系列：優多綠茶、優多檸檬、蘆薈優多綠茶

●冬季熱飲系列：桂圓茶、桂圓鮮奶茶、薑薑奶茶、薑薑好茶

▲得正於今年2月針對部分飲品調整售價。（圖／記者蕭筠攝）

現在物價越來越貴，手搖飲價格也是持續上漲，包括得正於2月漲價，可不可熟成紅茶於4月調漲，迷客夏則在5月進行部分飲品價格調整，調整幅度皆為5元。