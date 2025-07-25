鶴茶樓新店開幕「3大飲品下殺1元」　2時段限量240杯

▲鶴茶樓信義夢廣場店開幕推3大飲品下殺1元。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」最新門市進軍統一旗下百貨商場「Dream Plaza」，今（25）日正式開幕，祭出3大人氣飲品下殺1元活動，2時段各限量120杯，加碼推限時7天第2杯半價優惠。

鶴茶樓「信義夢廣場店」今日正式開幕，限時1天可享「3大飲品1元喝」優惠，品項包括「藝伎紅茶」、「綺夢那堤」、「鶴頂紅茶」，於下午1時、5時指定時段開跑，限中杯、冰塊及甜度不開放調整；至7月31日前加碼推芝麻糊凍鶴頂那堤、塩選牛奶糖奶蓋蕎麥茶任選第2杯半價，每人限購2組。

鶴茶樓信義夢廣場店

地址：台北市信義區松高路11號 B2F_147-1櫃

▲青山全台第10家店插旗台中北區。（圖／青山提供）

青山則宣布全台第10家店插旗台中北區，距離在地美食一條街永興路走路僅5分鐘距離，預計7月26日正式開幕，當天祭出「飲料免費喝」活動，凡於門市皆可免費領取「冬青」、「桂花玄米茶」、「天蟬那堤」任選1杯，每人限領1杯，第2杯起購買任意飲品加碼享5折優惠，每人限購5杯；7月27日起至7月29日還有「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

青山台中學士店

地址：台中市北區學士路206號