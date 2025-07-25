美式餐廳LillA回歸「7/29進駐Dream Plaza」　周末開到凌晨2點

▲美式餐廳LillA回歸，7/29進駐Dream Plaza。（圖／開展集團提供）

記者黃士原／台北報導

開展餐飲集團旗下新加州料理餐廳LillA回歸了，品牌正式宣告進駐新開幕的Dream Plaza，7月29日試營運，除了提供全新菜單外，還有多款汲引酒，讓喜愛小酌的民眾有新選擇。

2022年LillA於竹北首次與大眾見面，為開展餐飲集團首個自創品牌。但2023年時，因人力嚴重短缺，餐廳決定選擇暫時休息，但LillA也提到，「這不是永別，只是短暫的再見」，之後將會在台北再跟大家見面，而品牌也實現當初的承諾，進駐新開幕的Dream Plaza，7月29日試營運。

▲川味口水雞肉丸。（圖／開展集團提供）

LillA信義店的菜單仍由「BOTTLESS 非瓶」主廚劉世堯（Eric）、趙韓淞（Han）操刀，混合東西方特色，創造出獨有的「洛城」風味。運用海鮮、辛香料、水果等元素，碰撞出異國滋味同時保留了不加以華麗綴飾，凸顯食材風味的核心信念，帶給大台北消費者與眾不同的美式風情。

▲番茄湯和烤起司三明治。（圖／開展集團提供）

首波菜單中的「川味口水雞肉丸」，加入了四川辣油，搭配洋蔥沾醬，卻捨棄使用熟悉的切片雞肉改以更好入口的肉丸呈現，是下酒的最好選擇。「番茄湯和烤起司三明治」酸度較高的番茄打碎成濃稠熱湯，搭配酥烤至恰到好處的起司三明治，瞬間開胃滿足空虛味蕾，當早午餐也適合。

▲香煎鱸魚。（圖／開展集團提供）

▲18盎司帶骨肋眼。（圖／開展集團提供）

若想吃飽一點，不能錯過「香煎鱸魚」和「18盎司帶骨肋眼」，前者將鱸魚表皮煎的焦脆，魚肉保持鮮嫩多汁，搭配黃綠櫛瓜與香草沙拉，兼具視覺與味覺的主餐；肋眼牛排是美式餐廳常見，佐以特調法式牛排醬，18盎司大份量，與親友一同分享，讓幸福加倍。

甜點方面，千萬別錯過「巨大花生醬巧克力夢幻聖代」，底部層層疊疊了布朗尼及巧克力餅乾，甜而不膩充滿可可香氣，是竹北店最多人敲碗回歸的餐點之一。

▲LillA的提供10種汲引酒款。（圖／開展集團提供）

除了美味餐點，LillA也跟隨現今信義區的夜生活潮流，著重夜間營業型態，拉長營業時間至凌晨12點，周五、周六更到凌晨2點。近年蔚為風潮的On Tap汲引酒款在LillA也找得到，但有別於常見的生啤、調酒，LillA的10種汲引酒款，以紅白酒與自然果實酒為主，其中2款更邀請到知名酒吧TCRC主理人黃奕翔，量身打造聯名桑格利亞（水果酒），以紅白酒、琴酒為基底，8月中正式開賣。

LillA 7月29起正式試營運，8月31日前配合Dream Plaza活動全品項88折優惠、滿1500贈送指定飲品。

▲瑪黑餐飲旗下歐陸全日餐廳「Lille M」也於Dream Plaza設立首間分店。（圖／瑪黑餐飲提供）

另外，瑪黑餐飲旗下歐陸全日餐廳「Lille M」也於Dream Plaza設立首間分店，店內融合置身在歐洲街角的愜意氛圍，還推出限定菜單「法式布里歐煙燻鮭魚早午餐」、「Lille M 經典早午餐」、「奶油松葉蟹燉飯」與「紅酒燉牛肋條水管麵」，以及主菜部分新增「香橙櫻桃鴨胸」與「紐西蘭PS牛肉菲力」，讓料理選擇更為彈性豐富。