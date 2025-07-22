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byebyeblues北部首店插旗Dream Plaza　「1元生乳捲」開幕限定

▲▼「揮別憂鬱byebyeblues生乳捲」台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供）

▲byebyeblues台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台南人氣生乳捲品牌「byebyeblues」宣布開出北部首店，插旗統一集團全新百貨「Dream Plaza」，預計7月25日正式開幕，除開賣全新4款馬卡龍色系生乳捲外，開幕日起更祭出「1元生乳捲」超殺優惠。

byebyeblues北部首間專賣店落腳Dream Plaza，不僅吃得到「經典」絲滑醇厚奶霜、「極黑」雙重頂級法芙娜、「相遇」法芙娜巧克力天使、「黑金」義式巧克力抹茶、「鐵觀音」竹炭戚風茶香馥郁以及「冠軍」紐約冠軍聯名等多種口味，更推出4款以天然食材染色的夢幻馬卡龍色系生乳捲。

口味包括「香芋見泥」，嚴選大甲芋頭製成粉紫色蛋糕，內餡融合滑順生乳芋泥，售價580元；「莓好時光」，蛋糕體以仙人掌果實染成粉紅色，搭配以法國奶油與草莓製成的莓果內餡，售價550元；「天使之戀」有著夢幻藍天然蝶豆花蛋糕體，捲入檸檬、生乳、白巧克力等餡，售價580元；「珍珠奶茶生乳捲」則把台灣經典手搖變身成生乳捲，售價550元。

▲▼「揮別憂鬱byebyeblues生乳捲」台北首店進駐Dream Plaza。（圖／byebyeblues提供）

▲開幕日起可享「布蕾生乳捲第2條1元」優惠。

byebyeblues台北門市預計7月25日正式開幕，開幕日起原價450元的冠軍布蕾生乳捲可享「第2條1元」優惠，總計240條，售完為止，每人限購1組。

byebyeblues台北門市
地址：台北市信義區松高路11號B2

▲▼Mister Donut推出2款全新生波提。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出2款全新生波堤。（圖／Mister Donut提供）

甜點控也不能放過Mister Donut即日起開賣的「2款生波堤」，「濃醇可可生波堤」選用生波堤搭配香醇可可，表面裹上純黑可可粉，再以深黑苦甜巧克力漿點綴，打造濃郁滋味；「黑糖豆香生波堤」則把黑糖熬製成的糖蜜沾裹在生波堤上，表面再撒上豆香粉，香氣十足，售價皆為49元。

為歡慶新品上市，7月22日起至7月27日可享「甜甜圈買5送1、買6送2」優惠外，凡內含指定品項任1款即享優惠，並以價低優先贈送；即日起則推出「指定飲品第2杯5折」好康，凡購買現做飲品即享第2杯半價，以價低品項優先折扣。

Mister Donut於2023年首度推出生波堤系列，開賣首周熱銷上萬顆，累積超高人氣。歷時2年與日本共同研發調整配方比例，今年再度推出「生波堤」升級版，讓麵糰經過高溫製程後仍可保有柔軟度及延展性，擁有雲朵般的口感。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 byebyeblues Mister Donut

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