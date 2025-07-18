ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Krispy Kreme聯名呆萌町！經典角色變身甜甜圈

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」驚喜跨界聯名超人氣文創品牌「DINOTAENG」，把經典角色QUOKKA、BOBO變身成3款限定甜甜圈，搭配聯名包裝盒可愛度狂飆，加碼還推出3款周邊小物，包括盲盒絨毛吊飾、明信片等，7月25日起於全門市開賣。

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme跨界聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲QUOKKA、BOBO全變成甜甜圈。

Krispy Kreme找來DINOTAENG打造「QUOKKA & BOBO LOVE DOUGHNUTS」聯名活動，一共網羅3款限定甜甜圈，首推「QUOKKA」，選用經典糖霜甜甜圈包裹著濃郁牛奶巧克力，再鋪上香甜檸檬、黑巧克力碎片點綴，中間則放上掛著招牌呆萌笑容的QUOKKA，每顆售價85元。

棉花糖村小夥伴「BOBO」也變身，甜甜圈外層淋滿香濃草莓巧克力，搭配酸甜覆盆莓果醬內餡，再以白巧克力、比利時珍珠糖點綴，同樣也看得到BOBO身影，每顆售價85元；最後現身的是棉花糖村民最愛的「MARSH」，使用胖嘟嘟的方形夾心貝裹上香甜白巧克力、牛奶巧克力，再佐以好時可可卡士達內餡，每顆售價80元。

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼聯名周邊有絨毛吊飾、明信片。

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲圖鑑貼紙可挑款式。

加碼推出3款限量周邊，包括絨毛吊飾共2款，分別是抱緊繽紛巧克力糖霜甜甜圈的「QUOKKA」，以及頂著草莓糖霜甜甜圈的「BOBO」，搭配毛茸茸手感超療癒；明信片共5款，印上了棉花糖村的各種甜甜圈小日常；圖鑑貼紙共2款，可以隨意貼在生活小物上，連隱藏角色最愛吃甜甜圈的QUOKKA PAPA也出沒，鐵粉肯定要收。

▲▼Krispy Kreme聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝）

▲DINOTAENG禮盒包裝超Q。

除外還有聯名甜甜圈外盒，把經典Krispy Kreme紅綠招牌及糖霜甜甜圈融入DINOTAENG呆萌町宇宙，一共推出6入裝、12入裝選擇，6入特價369元，內含3顆DINOTAENG甜甜圈各一以及3顆綜合口味甜甜圈（47元含以下）；12入特價569元，內含3顆DINOTAENG甜甜圈各一＋9顆綜合口味甜甜圈（47元含以下）。

「Krispy Kreme X DINOTAENG」將於7月25日起至9月17日於全門市開跑，活動期間凡於門市購買任何一顆甜甜圈，即可以69元加購圖鑑貼紙一張，可指定款式；購買「DINOTAENG禮盒」則可免費獲得明信片1張（5款每周依序推出），還可以299元加購甜甜圈絨毛吊飾1隻（2款盲袋隨機出貨），數量有限、售完為止。

▲▼春上布丁蛋糕推出夏季最新甜點「蔓越莓蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲春上布丁蛋糕推出夏季最新「蔓越莓蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供）

甜點品牌「春上布丁蛋糕」則推出夏季限定「蔓越莓蛋糕」，春上布丁蛋糕開賣最新「蔓越莓蛋糕」，選用整顆果乾入餡，結合天然葡萄汁提香，再與經典綿密蓬鬆的蛋糕體完美融合，且特意以低甜度配方為主，口感酸甜不膩口，7吋售價160元，即日起於全門市、快閃櫃及官網同步販售，全台限量2萬顆，售完為止。

為歡慶新品上市，即日起凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿500元，即送優鮮沛100%蘋果蔓越莓綜合果汁1罐（1000ml），每店每日限量30組，可累計贈送，送完為止；購買2顆蛋糕任意口味則可獲得品牌精心設計提袋1個。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝
►拿坡里「2大優惠」開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme DINOTAENG 春上布丁麵包 QUOKKA BOBO

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

推薦閱讀

高雄港今年郵輪預報破百艘、近倍數成長　將帶來逾10萬人次旅客

高雄港今年郵輪預報破百艘、近倍數成長　將帶來逾10萬人次旅客

劍湖山門票買2送1水陸樂園玩到飽

劍湖山門票買2送1水陸樂園玩到飽

承億聯合住宿券27折再送一張

承億聯合住宿券27折再送一張

UG聯名告五人「傻瓜奶茶」新上市

UG聯名告五人「傻瓜奶茶」新上市

喝咖啡賞北韓！　爆紅星巴克7個月湧12萬人

喝咖啡賞北韓！　爆紅星巴克7個月湧12萬人

SNOOPY貼圖洗版LINE群組衝冠軍

SNOOPY貼圖洗版LINE群組衝冠軍

北部「人氣IP」快閃店清單！

北部「人氣IP」快閃店清單！

Krispy Kreme聯名DINOTAENG

Krispy Kreme聯名DINOTAENG

挺過末日預言！夏季旅展人潮曝

挺過末日預言！夏季旅展人潮曝

隱身草里漁港內的希臘風觀海秘境 ！

隱身草里漁港內的希臘風觀海秘境 ！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

朱銘美術館「夏夜開館免票」僅2天

石垣島渡輪將開航　旅遊業：恐衝擊離島觀光

北市31年旅行社「突熄燈」！

王品「肉次方」平日下午爽吃3小時

藏壽司x史努比13款扭蛋7/25登場

全台夏慕尼請吃鮑魚干貝海鮮盤

橫濱牛排再推平日午餐不限時

獨特「烙餅麵」一周只賣3天！

福華台菜蓬萊邨399元商業午餐新登場

大溪必朝聖麵店！擔仔麵獨門醬汁香濃微辣

熱門行程

最新新聞更多

高雄港今年郵輪預報破百艘、近倍數成長　將帶來逾10萬人次旅客

劍湖山門票買2送1水陸樂園玩到飽

承億聯合住宿券27折再送一張

UG聯名告五人「傻瓜奶茶」新上市

喝咖啡賞北韓！　爆紅星巴克7個月湧12萬人

SNOOPY貼圖洗版LINE群組衝冠軍

北部「人氣IP」快閃店清單！

Krispy Kreme聯名DINOTAENG

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366