Krispy Kreme聯名呆萌町！經典角色變身甜甜圈

記者蕭筠／台北報導

美式甜甜圈品牌「Krispy Kreme」驚喜跨界聯名超人氣文創品牌「DINOTAENG」，把經典角色QUOKKA、BOBO變身成3款限定甜甜圈，搭配聯名包裝盒可愛度狂飆，加碼還推出3款周邊小物，包括盲盒絨毛吊飾、明信片等，7月25日起於全門市開賣。

▲Krispy Kreme跨界聯名DINOTAENG。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲QUOKKA、BOBO全變成甜甜圈。

Krispy Kreme找來DINOTAENG打造「QUOKKA & BOBO LOVE DOUGHNUTS」聯名活動，一共網羅3款限定甜甜圈，首推「QUOKKA」，選用經典糖霜甜甜圈包裹著濃郁牛奶巧克力，再鋪上香甜檸檬、黑巧克力碎片點綴，中間則放上掛著招牌呆萌笑容的QUOKKA，每顆售價85元。

棉花糖村小夥伴「BOBO」也變身，甜甜圈外層淋滿香濃草莓巧克力，搭配酸甜覆盆莓果醬內餡，再以白巧克力、比利時珍珠糖點綴，同樣也看得到BOBO身影，每顆售價85元；最後現身的是棉花糖村民最愛的「MARSH」，使用胖嘟嘟的方形夾心貝裹上香甜白巧克力、牛奶巧克力，再佐以好時可可卡士達內餡，每顆售價80元。

▲▼聯名周邊有絨毛吊飾、明信片。

▲圖鑑貼紙可挑款式。

加碼推出3款限量周邊，包括絨毛吊飾共2款，分別是抱緊繽紛巧克力糖霜甜甜圈的「QUOKKA」，以及頂著草莓糖霜甜甜圈的「BOBO」，搭配毛茸茸手感超療癒；明信片共5款，印上了棉花糖村的各種甜甜圈小日常；圖鑑貼紙共2款，可以隨意貼在生活小物上，連隱藏角色最愛吃甜甜圈的QUOKKA PAPA也出沒，鐵粉肯定要收。

▲DINOTAENG禮盒包裝超Q。

除外還有聯名甜甜圈外盒，把經典Krispy Kreme紅綠招牌及糖霜甜甜圈融入DINOTAENG呆萌町宇宙，一共推出6入裝、12入裝選擇，6入特價369元，內含3顆DINOTAENG甜甜圈各一以及3顆綜合口味甜甜圈（47元含以下）；12入特價569元，內含3顆DINOTAENG甜甜圈各一＋9顆綜合口味甜甜圈（47元含以下）。

「Krispy Kreme X DINOTAENG」將於7月25日起至9月17日於全門市開跑，活動期間凡於門市購買任何一顆甜甜圈，即可以69元加購圖鑑貼紙一張，可指定款式；購買「DINOTAENG禮盒」則可免費獲得明信片1張（5款每周依序推出），還可以299元加購甜甜圈絨毛吊飾1隻（2款盲袋隨機出貨），數量有限、售完為止。

▲春上布丁蛋糕推出夏季最新「蔓越莓蛋糕」。（圖／春上布丁蛋糕提供）

甜點品牌「春上布丁蛋糕」則推出夏季限定「蔓越莓蛋糕」，春上布丁蛋糕開賣最新「蔓越莓蛋糕」，選用整顆果乾入餡，結合天然葡萄汁提香，再與經典綿密蓬鬆的蛋糕體完美融合，且特意以低甜度配方為主，口感酸甜不膩口，7吋售價160元，即日起於全門市、快閃櫃及官網同步販售，全台限量2萬顆，售完為止。

為歡慶新品上市，即日起凡單筆購買「蔓越莓蛋糕」滿500元，即送優鮮沛100%蘋果蔓越莓綜合果汁1罐（1000ml），每店每日限量30組，可累計贈送，送完為止；購買2顆蛋糕任意口味則可獲得品牌精心設計提袋1個。