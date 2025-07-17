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CREMIA「焦糖烤布蕾冰淇淋」台灣才有　撒了香脆焦糖粒

記者蕭筠／台北報導

有著「北海道冰淇淋之神」美名的人氣冰淇淋品牌「CREMIA」推出全新台灣限定口味「法式焦糖烤布蕾冰淇淋」，每一口都能吃到濃郁蛋香搭配香脆焦糖粒，即日起正式開賣。

▲▼CREMIA推出全新「法式焦糖烤布蕾霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲CREMIA推出全新「法式焦糖烤布蕾冰淇淋」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼CREMIA推出全新「法式焦糖烤布蕾霜淇淋」。（圖／記者蕭筠攝）

▲焦糖烤布蕾冰淇淋上頭還撒了香脆焦糖粒。

CREMIA以法式經典甜點「焦糖烤布蕾」作為靈感推出全新「焦糖烤布蕾冰淇淋」，選用濃醇北海道乳源結合雞蛋黃製成絲滑冰淇淋基底，頂部再撒上香脆焦糖粒，每一口都能吃到濃郁奶香感，還帶有些許焦糖香，每支售價150元，且可搭配原味、巧克力、抹茶等餅皮，即日起限時限量上市，提醒高雄新濱町、台中麗寶門市未販售。

▲▼辻利茶舗「夏日抹芒祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗「夏日抹芒祭」推出4款新飲品。（圖／辻利茶舗提供，下同）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」即日起則迎來「夏日抹芒祭」，共有4款新飲品，其中「抹芒甘露冰沙（售價185元）」、「抹芒甘露漂浮（售價205元）」，皆以台灣芒果做為主角，結合清爽優酪乳、滑順芒果雪酪與香醇椰奶，再加入特製抹茶蕨餅、香甜芒果丁及葡萄柚果粒；「抹芒甘露冰沙」選用輕盈鮮奶油點綴宇治抹茶，「抹芒甘露漂浮」搭配辻利招牌抹茶霜淇淋。

「抹芒優酪冰沙（售價175元）」、「抹芒優酪漂浮（售價195元）」則是為抹茶控打造的濃郁版風味，把宇治抹茶結合酸甜優酪乳，「抹芒優酪冰沙」搭配酸甜芒果丁及輕柔鮮奶油，「抹芒優酪漂浮」使用抹茶優酪冰沙搭配芒果丁、原味蕨餅，最後擠上撒滿丸倉抹茶的抹茶霜淇淋，讓濃度升級，即日起於遠百信義A13店獨家上市。

▲▼辻利茶舗「辻利冰沙漂浮」、「京町焙茶冰沙漂浮」、「大分柚蜜冰沙漂浮」回歸。（圖／辻利茶舗提供）

▲3款人氣漂浮飲品同步回歸。

還有熱銷回歸的3款漂浮飲品包括「辻利冰沙漂浮」、「京町焙茶冰沙漂浮」、「大分柚蜜冰沙漂浮」，選用經典日式冰沙搭配濃郁抹茶霜淇淋，其中辻利冰沙漂浮、京町焙茶冰沙漂浮可加價20元升級牛奶冰沙，3款也可加價15元購入白玉串搭配。

為歡慶新品上市，周末限定可享購買「夏日抹芒祭」任一新品，第2杯任選1款飲品打75折，並以低價者折扣，優惠不得併用。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CREMIA 辻利茶舗

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