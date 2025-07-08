飛韓國999元機票今晚開搶　直飛日本海島7999起

▲石垣島今年夏天恢復直飛航班。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

夏日就是要玩海島，旅遊電商KKday就推出萬元有找機票，最低7999元起就能直奔石垣島、濟州島、長灘島等航點。Trip.com則從即日起至7月10日為止推出快閃優惠，今晚開搶韓國999元機票，還有飯店999元、日韓景點門票買一送一。

▲宮古島也有直飛航線。

KKday推出海島機票優惠，即將迎來新樂園的沖繩來回機票8888元起，2人成行的迷你團售價2萬3900元起；擁有世界級潛水點與絕美海景的石垣島、宮古島，分別推出來回機票7999元起與1萬888元起，還有石垣島機加酒自由行每人1萬4500元起，可搭配包車、自駕、熱門體驗等，另有精緻全包式假期，入住ClubMed日本石垣島度假村，售價3萬1500元起。

▲菲律賓宣布台灣人免簽，現在到長灘島玩正是時候。（圖／ETtoday資料照）

除了日本外，在韓流文化的加持下韓國濟州島也成為熱門目的地，推出4至6日來回機票7999元起，走訪海岸步道、韓劇拍攝地與特色咖啡廳。東南亞也有許多熱門海島，如剛宣布開放免簽的菲律賓，KKday就推出長灘島直飛5至6日來回機票8999元起；泰國普吉島4至5日來回機票9999元起。而被譽為「越南馬爾地夫」的富國島則以靜謐海灘、高CP值飯店吸引旅客，5至6日來回機票1萬1999元起。

▲韓國仁川國際機場。（圖／記者蔡玟君攝）

Trip.com則推出快閃優惠，7月8日晚間9點30分，持Visa 商務卡卡友購買單程直飛台北往首爾、釜山、濟州，可享單人 999 元優惠價。



7月9日中午12點販售首爾HOMES Stay 明洞、釜山霍默斯飯店等熱門旅遊景點飯店，每晚999元，平日每晚最高現省近6000元、假日現省近8500元。不僅如此，7月8日晚間10點，釋出折抵1111元和333元的限量機票優惠代碼，以及7月9日晚間10點，釋出折抵1111元和333元的限量飯店優惠代碼。

7月10日中午12點起推出台灣、日本、韓國等地8種限量買一送一票券，包含阿倍野展望台、沖繩美麗海水族館、三麗鷗彩虹樂園、韓國猛男秀、鹿芝谷、遠雄海洋樂園等門票可享買一送一優惠；官網預訂日本大阪環球影城1日券，贈送2000日幣餐飲購物金，以及關西樂享週遊券一張。

