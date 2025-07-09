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住一晚3399元起含早餐　北市2飯店「大稻埕夏日節」住房專案

▲台北凱達大飯店精緻客房,豪華套房。（圖／業者提供）

▲台北凱達大飯店精緻客房。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

七夕盛事「大稻埕夏日節」將於8月6日至8月30日登場，台北凱達大飯店平日住一晚3,399元起，含自助式早餐與Mini Bar，此外，持2024ITF聯合住宿卷於平日入住再加贈台灣精油面膜乙組。

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）

▲480秒的「愛情來得正是時候」大型煙火秀將於於8月30日晚間8點施放。（示意圖／觀傳局提供）

「2025大稻埕夏日節」除了市集、美食與主題展演，期間每周三晚上8點施放煙火秀，壓軸場更於8月30日周六開演，480秒的「愛情來得正是時候」大型煙火秀，將點亮整片河岸夜空，營造浪漫滿分的氛圍。

為迎接這波夏季浪漫盛事，台北凱達大飯店限量推出「璀璨夏日」住房專案，平日入住精緻客房每晚3,399元起，含自助式早餐與Mini Bar，入住即可享有高樓層景觀視野，輕鬆在房內欣賞煙火升空。

▲台北凱達大飯店精緻客房,豪華套房。（圖／業者提供）

▲台北凱達大飯店豪華套房。（圖／業者提供）

若想升級更浪漫的約會體驗，豪華套房則擁有獨立客廳、寬敞臥室與景觀泡澡浴缸，原價22,800元，專案價每房8,999元起，含自助式早餐與Mini Bar零食盤，再加碼贈送紅酒乙瓶，讓旅人邊賞煙火邊享受微醺片刻。此外，訂房加購高鐵還可享最低78折起優惠。

為回饋使用旅展卷的旅客，台北凱達同步推出「攜券雙享」加碼優惠，即日起至8月31日，凡持2024 ITF凱撒飯店連鎖-聯合住宿卷於周一至周四入住，再加碼限量贈送「台灣精油面膜」乙組。

▲▼圓山大飯店欣賞煙火。（圖／業者提供）

▲▼圓山大飯店欣賞夕陽美景和煙火。（圖／業者提供）

▲▼圓山大飯店欣賞煙火。（圖／業者提供）

打算好好過個情人節，也可考慮攜手摯愛入住圓山限量煙火房，每房每晚12,000元，可以在專屬空間共賞璀璨的煙火秀，享受獨一無二的約會時光，再加入12樓大會廳「愛無限·浪漫七夕會」盛宴，翌日還能享用松鶴餐廳2客精緻早餐，住宿期間盡情使用圓山會員專屬設施，包括奧林匹克標準戶外泳池、健身房等，為假期增添多元體驗。

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