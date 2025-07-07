成真咖啡信義區第3家店7/8開幕　打卡送創意飲品「梅醺琥珀」

▲成真咖啡信義區第3家店7/8開幕。（圖／成真咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

繼BELLAVITA信義店與誠品松菸店後，從台中審計新村起家的成真咖啡，在台北市信義區再展新店，微風南山店7月8日開幕，定位為全日型咖啡廳，從早午餐、午餐、下午茶到晚餐都有提供。

成真咖啡從台中審計新村起家，打造老屋、庭園、戶外空間氛圍，以冠軍精品咖啡、冒煙的創意咖啡及人氣商品、療癒ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ舒芙蕾。7月8日開幕的微風南山店，是品牌在信義區的第3家分店，以「全日型咖啡廳」為核心定位，從早午餐、午間套餐、下午茶到晚間套餐都有提供，成真咖啡表示，希望這裡可以成為消費者用餐、辦公、約會與放鬆的生活空間。

▲台北限定冒煙創意咖啡-花漾瑰蜜。（圖／成真咖啡提供）

▲開心果草莓大福舒芙蕾。（圖／成真咖啡提供）

人氣商品方面，招牌舒芙蕾厚鬆餅採用日本紫羅蘭麵粉、義大利進口起司製作，有符合季節水果系列產品，也有近期熱賣開心果草莓大福舒芙蕾；而招牌彩虹飯則以薑黃與紅藜麥蒸煮而成，色彩繽紛、營養滿分，搭配多款主食，是兼具健康與美味的首選。

▲微風南山店限定的創意飲品「梅醺琥珀」。（圖／成真咖啡提供）

歡慶開幕，微風南山店也推出限定創意飲品「梅醺琥珀」，以梅酒原酒搭配綠茶與義式濃縮咖啡，揉合東方果香與西式咖啡，風味清新獨特，而且只送不賣，消費滿千元即可獲贈1杯。此外，凡單筆消費滿500元，並於IG或FB打卡及留言，即可獲得「辣醬起司薯瓣」1份。

▲「美人茶遇東坡肉」以秘製醬汁搭配紹興老酒慢燉東坡肉。（圖／記者黃士原攝）

另外，時髦中菜館「Ken香‧時髦中菜」7月正式進駐南港CITYLINK，顛覆傳統中菜總要圍爐大桌的舊有印象，主打「兩人也能吃中菜」，將經典家宴菜式拆解重構為2至6人份量，每道菜色皆為現點現作，融合時髦器皿、創意命名與桌邊互動。

▲「YA問晾衣千刀肉」則以手工刀法將豬五花薄切。（圖／記者黃士原攝）

Ken香3道招牌菜色，「美人茶遇東坡肉」以秘製醬汁搭配紹興老酒慢燉東坡肉，佐以東方美人茶及鹹光餅，打造中式漢堡吃法；「YA問晾衣千刀肉」則以手工刀法將豬五花薄切，以衣架懸掛上桌，搭配特調蒜香沾醬；「川川川水煮牛」則以三層辣度呈現，由香、麻至辣逐層堆疊，湯底融合花椒與大紅袍。